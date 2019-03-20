Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

Чаще всего агрессия и агрессивность проявляется на развлекательных молодежных ресурсах и форумах с политической тематикой, выяснили эксперты. Чаще всего кибербуллингом занимаются молодые люди и девушки в возрасте до 19 лет

Фото: Lino Mirgeler / DPA / ТАСС

Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете. Итоги исследования есть в распоряжении РБК.

Brand Analytics использовала два типа материалов из открытых русскоязычных интернет-источников: во-первых, сообщения из соцмедиа за октябрь 2018 года, их общее число превысило 6,8 млн; во-вторых, были проанализировано частотное распределение слов за декабрь того же года.

В компании отмечают, что рассматривали кибербуллинг как одно из проявлений агрессии (наряду с расизмом, харрасментом, сексизмом и пр.), то есть направленного воздействия на объект с целью нанести ему ущерб. В интернете таким воздействием может быть снижение с помощью текста статуса субъекта или объекта сообщения. Также сообщения анализировались на содержание агрессивности, то есть языковой реакции человека на негативное воздействие внешнего окружения или собственную внутреннюю неудовлетворенность.

Из проанализированных почти 7 млн сообщений агрессивность несли около 5%. ​Эксперты пришли к выводу, что чаще всего агрессия и агрессивность встречаются на развлекательных доменах юношеской возрастной категории (в качестве примеров приводятся 2ch.hk, yaplakal.com, pikabu.ru), киберспортивных ресурсах (prodota.ru, dota2.ru и пр.), а также на форумах, где обсуждаются политические темы (echo.msk.ru, politforums.net и др.). При этом на последних уровень агрессии был заметно выше уровня агрессивности. «Иначе говоря, обсуждая политику люди достаточно часто «переходят на личности», — поясняют в Brand Analytics.

Далее в списке с небольшим отставанием идут женские сайты и форумы автолюбителей.