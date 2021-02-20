Генпрокуратура начала внеплановую проверку Минкультуры

С середины февраля Генпрокуратура проводит в Минкультуры внеплановую проверку. Надзорное ведомство, как сообщают источники РБК, интересует, как расходовались бюджетные средства и распределились субсидии

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Генпрокуратура России с 15 февраля до 16 марта 2021 года проводит внеплановую проверку в Министерстве культуры, рассказал РБК источник, близкий к министерству. По словам другого собеседника РБК, проверяется расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий — об этом говорится в письме с запросом на проведение проверки, которое Генпрокуратура направила министру культуры Ольге Любимовой. Сейчас надзорное ведомство формирует список вопросов к министерству, уточняет собеседник РБК.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минкультуры. Источник РБК в самом министерстве уверяет, что оно готово оперативно предоставить полную информацию по запросу проверяющих.

В Едином реестре проверок, оператором которого является Генпрокуратура, последним контрольно-надзорным мероприятием в отношении Минкультуры указана внеплановая проверка Главного управления МЧС России по г. Москве, которая состоялась в ноябре 2019 года

Министерству культуры, как и другим федеральным органам исполнительной власти, средства распределяет Федеральное казначейство, напоминает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Далее министерство распределяет субсидии — так называемые прямые (например, гранты) или же косвенные (в виде льготного налогообложения), часть субсидий направляется напрямую получателям, часть — опосредованно, например через бюджеты регионов. На уровне федерального бюджета устанавливаются лимиты, которыми профильное министерство может распоряжаться, сами средства остаются в федеральном бюджете, и министерство их не получает, отмечает Бишенов.

В 2021 году Министерству культуры выделены для дальнейшего распределения 142,2 млрд руб., из них 806,8 млн руб. проходят как расходы по общегосударственным вопросам, свидетельствуют материалы Федерального казначейства. Еще, к примеру, 111,5 млн руб. будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие культуры».