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Генпрокуратура начала внеплановую проверку Минкультуры

С середины февраля Генпрокуратура проводит в Минкультуры внеплановую проверку. Надзорное ведомство, как сообщают источники РБК, интересует, как расходовались бюджетные средства и распределились субсидии
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Генпрокуратура России с 15 февраля до 16 марта 2021 года проводит внеплановую проверку в Министерстве культуры, рассказал РБК источник, близкий к министерству. По словам другого собеседника РБК, проверяется расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий — об этом говорится в письме с запросом на проведение проверки, которое Генпрокуратура направила министру культуры Ольге Любимовой. Сейчас надзорное ведомство формирует список вопросов к министерству, уточняет собеседник РБК.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минкультуры. Источник РБК в самом министерстве уверяет, что оно готово оперативно предоставить полную информацию по запросу проверяющих.

В Едином реестре проверок, оператором которого является Генпрокуратура, последним контрольно-надзорным мероприятием в отношении Минкультуры указана внеплановая проверка Главного управления МЧС России по г. Москве, которая состоялась в ноябре 2019 года

Министерству культуры, как и другим федеральным органам исполнительной власти, средства распределяет Федеральное казначейство, напоминает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. Далее министерство распределяет субсидии — так называемые прямые (например, гранты) или же косвенные (в виде льготного налогообложения), часть субсидий направляется напрямую получателям, часть — опосредованно, например через бюджеты регионов. На уровне федерального бюджета устанавливаются лимиты, которыми профильное министерство может распоряжаться, сами средства остаются в федеральном бюджете, и министерство их не получает, отмечает Бишенов.

В 2021 году Министерству культуры выделены для дальнейшего распределения 142,2 млрд руб., из них 806,8 млн руб. проходят как расходы по общегосударственным вопросам, свидетельствуют материалы Федерального казначейства. Еще, к примеру, 111,5 млн руб. будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Министерство может осуществлять и государственные закупки: в этом году Минкультуры уже заключило 16 таких контрактов на сумму 178,1 млн руб., в 2020-м было 537 контрактов на 20,9 млрд руб., следует из данных официального портала госзакупок.

Генпрокуратура в 2016 году уже проводило проверку Минкультуры. Тогда депутат Госдумы Александр Агеев обратил внимание на возможный конфликт интересов между занимавшим тогда пост замминистра Владимиром Аристарховым и его братом Андреем, который был гендиректором ОАО «Реставрационные компании», выигрывавшим проводимые министерством тендеры. Вскоре после обращения депутата в Генпрокуратуру Андрей Аристархов уволился с поста гендиректора компании.

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Само Минкультуры в 2021 году увеличило число плановых проверок своих подведомственных учреждений: на этот год они пройдут в 20 организациях против 11 в 2020-м.

Минкультуры выявило нарушения в работе МХАТа им. Горького
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Уже в декабре 2020 года министерство выявило нарушения при осуществлении госзакурок и выполнении госзаказа в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) имени М. Горького. Подобная проверка закупок прошла в феврале 2021 года и в Третьяковской галерее — в результате был выявлен ряд нарушений и уволен один сотрудник.

Кадровые перестановки в культуре

В конце января 2020 года новым министром культуры стала Ольга Любимова, ранее возглавлявшая в министерстве департамент кинематографии. На этом посту она сменила Владимира Мединского, руководившего Минкультуры с 2012 года.

В середине января 2021 года премьер Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра культуры Максима Ксензова, который курировал департаменты кинематографии и цифрового развития, затем — Николая Овсиенко, который отвечал за департамент управления делами и департамент науки и образования.

В декабре 2020 года стало известно об отставке гендиректора Политехнического музея Юлии Шахновской, при которой реконструкция учреждения не раз переносилась. На ее место пришла Елена Проничева, занимавшая должность исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности.

В том же декабре по собственному желанию уволился гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин, в феврале 2021 года Минкультуры назвало нового руководителя, им стал Сергей Беляков. Кроме того, в декабре 2020-го должность гендиректора Фонда Кино покинул Вячеслав Тельнов, временно исполняющим обязанности главы фонда стал его заместитель Федор Соснов — на должность руководителя фонда министерство пока никого не утвердило.

Авторы
Елизавета Ефимович, Евгения Кузнецова
При участии
Петр Канаев
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