Роскомнадзор назвал лидеров по злоупотреблению персональными данными

Больше всего жалоб в Роскомнадзор на злоупотребление личными данными россиян поступает из-за банков и коллекторских агентств. С начала года ведомство уже получило 400 таких жалоб

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Чаще всего граждане России жалуются в Роскомнадзор на нарушение права на защиту персональных данных со стороны кредитных организаций и коллекторских агентств, сообщает «РИА Новости».

«Сфера кредитования является лидером по количеству жалоб от граждан в связи с обработкой персональных данных», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Всего с начала 2019 года в управление Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных поступило 400 электронных жалоб.

Жаловались граждане на незаконное использование их паспортных данных для оформления микрозаймов на других лиц, на то, что банки передавали личные данные коллекторам, а также на то, что кредитные организации продолжали использовать личные данные граждан даже в случаях отзыва согласия на обработку личной информации. Материалы о нарушениях будут переданы в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.