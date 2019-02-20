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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор назвал лидеров по злоупотреблению персональными данными
Больше всего жалоб в Роскомнадзор на злоупотребление личными данными россиян поступает из-за банков и коллекторских агентств. С начала года ведомство уже получило 400 таких жалоб
Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

Чаще всего граждане России жалуются в Роскомнадзор на нарушение права на защиту персональных данных со стороны кредитных организаций и коллекторских агентств, сообщает «РИА Новости».

«Сфера кредитования является лидером по количеству жалоб от граждан в связи с обработкой персональных данных», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Всего с начала 2019 года в управление Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных поступило 400 электронных жалоб.

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Жаловались граждане на незаконное использование их паспортных данных для оформления микрозаймов на других лиц, на то, что банки передавали личные данные коллекторам, а также на то, что кредитные организации продолжали использовать личные данные граждан даже в случаях отзыва согласия на обработку личной информации. Материалы о нарушениях будут переданы в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.

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Проверка большинства жалоб пока не завершена, однако среди тех, что уже рассмотрены, нарушения выявлены в 1,75% случаев.

Роскомнадзор также проинформировал, что на основании судебных решений уже ограничивает доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств для обналичивания средств граждан с копий карт.​

Ранее журнал РБК подсчитал, что объем российского рынка пользовательских данных составил в 2017 году не менее 3,3 млрд руб. Эксперты отметили, что его реальные обороты могут быть выше, так как бóльшая часть сделок по продаже персональной информации проходит в серой зоне.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Роскомнадзор, персональные данные, нарушения
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