Эксперты оценили оборот российского рынка персональных данных

Объем российского рынка пользовательских данных составил в 2017 году не менее 3,3 млрд руб., подсчитал журнал РБК. Реальные обороты могут быть выше: бóльшая часть сделок по продаже персональной информации проходит в серой зоне

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В 2017 году оборот рынка продажи и покупки пользовательских данных в России составил не менее 3,3 млрд руб., подсчитал журнал РБК. Однако реальные объемы могут быть существеннее: сейчас эта сфера де-факто существует в серой зоне, компании не афишируют сделки по покупке и продаже персональной информации, говорят эксперты и игроки рынка.

Практически никто не выставляет свои данные на рынок в сыром варианте: все заинтересованы в том, чтобы использовать одну и ту же клиентскую базу на своей стороне для решения конкретной задачи заказчика, говорит директор удостоверяющего центра IDX Светлана Белова и подтверждает сооснователь платформы Auditorius Геннадий Нагорнов.

Не продают свои данные напрямую основные игроки рынка интернет-рекламы («Яндекс», Mail.Ru Group), банки, платежные системы, сотовые операторы, ретейлеры, крупные операторы публичного Wi-Fi. Поставщиками выступают те, для кого пользовательские данные лишь вторичный ресурс (интернет-магазины, владельцы счетчиков посещений, геоинформационные ресурсы и т.д.).

Основные сферы применения пользовательских данных в России — реклама, маркетинг, скоринг (оценка заемщиков и предотвращение мошенничества) и HR, говорят Белова и директор CleverDATA Денис Афанасьев. Часть сделок по продаже и покупке обезличенной персональной информации происходит через прозрачные инструменты — биржи данных, но также есть сделки, которые особо не афишируются: компания А приходит к компании Б и просит, к примеру, найти информацию по должникам, говорит сопредседатель комитета по биг-дата IAB Russia Дмитрий Егоров.

Самой прозрачной сферой является реклама. Общий объем интернет-рекламы в 2017 году составил около 166 млрд руб. в денежном выражении (данные АКАР), выручка Mail.Ru Group от онлайн-рекламы за весь год составила 23,8 млрд руб., «Яндекса» — 87,4 млрд (отчетность компаний). В соответствии с западной практикой стоимость данных составляет от 5 до 20% в общей цене рекламных компаний, говорит директор компании Aidata Евгений Жданов.

Однако опрошенные журналом РБК игроки рынка подчеркивают, что в оборот этого сегмента нельзя включать рекламные доходы таких компаний, как «Яндекс», Mail.Ru Group и Google: они предоставляют бесплатный доступ к данным через свои платформы. С этим согласны и в самих ИT-гигантах. Отдельного «рынка данных» в Mail.Ru Group не видят, «есть рынок рекламы на данных», подчеркивает первый замдиректора холдинга Дмитрий Сергеев. «Яндекс» не закладывает стоимость данных в стоимость контракта, заявили в пресс-службе компании.

В этих условиях остается только оборот маленьких независимых игроков — DMP-компаний (от англ. data management platform — платформа по управлению данными), которые покупают данные и строят на их основе аудиторные сегменты — многоуровневые портреты целых групп населения. В 2016 году выручка поставщиков данных на рынок интернет-рекламы составила лишь 180 млн руб., подсчитали ранее в IAB Russia. По мнению Нагорнова, емкость этого рынка не превышает 200 млн руб. С ним согласен директор по маркетинговым технологиям группы компаний OMD OM Сергей Ефимов. Глава лаборатории данных Dentsu Aegis Network Russia Михаил Шкляев называет при этом 300–400 млн руб., директор платформы Hybrid Дмитрий Чеклов — «максимум 500 млн». Среднее значение на основе оценок всех экспертов — около 300 млн.

Объем скоринговых и маркетинговых услуг в 2017 году достиг 3 млрд руб., полагает Шкляев. Из них чуть более 1 млрд руб. — оборот скорингового рынка, полагает исполнительный директор Skolkovo Ventures Дмитрий Щиголев.

Если суммировать оценки экспертов по обороту пользовательских данных в рекламе, скоринге и маркетинге, то речь идет о сумме не менее 3,3 млрд руб. в год. При этом потенциал рынка выглядит гораздо серьезнее. В перспективе пяти-семи лет объем маркетинговых услуг на основе точных знаний о гражданах составит около $500 млн, рынок скоринга вырастет до 5 млрд руб., заказы государственного сектора в этой сфере могут составить $500 млн, подсчитали в Skolkovo Ventures. В IDX потенциал рынка оценили в 30 млрд руб.