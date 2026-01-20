Илон Маск публично раскритиковал алгоритм Х

Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Владелец компании X Corp. предприниматель Илон Маск публично раскритиковал алгоритм X, назвав его «глупым» и нуждающимся в значительных улучшениях.

«Мы знаем, что алгоритм глуп и нуждается в масштабных улучшениях, но по крайней мере, как вы можете наблюдать, мы изо всех сил стараемся улучшить его в режиме реального времени <...>. Ни одна другая социальная сеть этого не делает», — написал Маск в соцсети.

Предприниматель отвечал на сообщение в официальном аккаунте X Engineering. Там же 10 января он пообещал открыть доступ к исходному коду нового алгоритма. Обновленный код будет выпускаться каждые четыре недели, «с подробными примечаниями для разработчиков, чтобы помочь понять, что изменилось».

Маск впервые пообещал сделать алгоритм X открытым в 2023-м. В том же году была выпущена его версия, но впоследствии больше не обновлялась.

В октябре 2022 года миллиардер купил платформу за $44 млрд, тогда еще как Twitter. Он переименовал соцсеть в X 23 июля 2023 года. На следующий день та изменила логотип, синюю птичку, на белую букву X.