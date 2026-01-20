 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Илон Маск публично раскритиковал алгоритм Х

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Владелец компании X Corp. предприниматель Илон Маск публично раскритиковал алгоритм X, назвав его «глупым» и нуждающимся в значительных улучшениях.

«Мы знаем, что алгоритм глуп и нуждается в масштабных улучшениях, но по крайней мере, как вы можете наблюдать, мы изо всех сил стараемся улучшить его в режиме реального времени <...>. Ни одна другая социальная сеть этого не делает», — написал Маск в соцсети.

Предприниматель отвечал на сообщение в официальном аккаунте X Engineering. Там же 10 января он пообещал открыть доступ к исходному коду нового алгоритма. Обновленный код будет выпускаться каждые четыре недели, «с подробными примечаниями для разработчиков, чтобы помочь понять, что изменилось».

Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке
Бизнес
Фото:Shaun Botterill / Getty Images

Маск впервые пообещал сделать алгоритм X открытым в 2023-м. В том же году была выпущена его версия, но впоследствии больше не обновлялась.

В октябре 2022 года миллиардер купил платформу за $44 млрд, тогда еще как Twitter. Он переименовал соцсеть в X 23 июля 2023 года. На следующий день та изменила логотип, синюю птичку, на белую букву X.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Twitter Илон Маск
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Bloomberg сообщил, что Маск сделал бесплатным доступ к Starlink в Иране
Политика
Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке
Бизнес
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Цена на серебро впервые в истории превысила $95 за унцию Инвестиции, 12:17
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42