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Общество ,  
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В «Яндекс Go» назвали способы экономии на такси в праздники

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В новогодние праздники поездки на такси становятся дороже из-за повышенного спроса и нехватки водителей, несмотря на неизменность базовых тарифов, говорится в пресс-релизе «Яндекс Go», поступившем в РБК. В сервисе посоветовали, как поступать, чтобы не переплачивать за вызов такси в праздничные дни.

31 декабря выгоднее всего совершать поездки до 20:00 — в этот период цены на такси остаются стабильно низкими, уточнили в компании. После 20:00 спрос возрастает, что приводит к росту стоимости, а ближе к полуночи ситуация ухудшается: водители начинают уходить с линии, и машин становится меньше.

1 января после боя курантов и до 2:30 ночи спрос на такси очень высокий, но водителей на линии значительно меньше. Самое выгодное время для поездок — с 2:30 до 4:30, когда стоимость поездок снижается.

Утром 1 января лучше заказывать такси с 8:00 до 11:00, когда водители начинают возвращаться на линию, а люди едут поздравлять родственников и друзей. После 15:00 поездки снова становятся более доступными.

«Яндекс» начнет показывать очередь на такси
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Для тех, кто не хочет переплачивать, хорошей альтернативой может стать каршеринг, посоветовали в «Яндексе». В отличие от такси, цена аренды машины каршеринга не зависит от числа водителей, а значит, в периоды повышенного спроса поездки на каршеринге могут быть в 2,5 раза дешевле. Это идеальный вариант — доехать в гости на каршеринге, а обратно вернуться на такси.

Ранее аналитики страховой компании «Росгосстрах» и сервиса «Автокод» выяснили, что 60% россиян в 2024 году заметили рост тарифов на такси. При этом 51% опрошенных заявили, что стали реже пользоваться такси.

Рост цен на такси подтвердили и результаты исследования аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Эксперты отметили, что средний чек на такси в России в июне—августе 2024 года составил 592 руб., что на 11% выше аналогичного периода 2023 года. При этом количество поездок выросло на 5%. В Москве в этот период средний чек составил 803 руб., что на 10% выше уровня 2023-го, количество поездок выросло на 7%. В сентябре средний чек по России составил 598 руб. (плюс 12% к прошлому году), а в Москве — 821 руб. (плюс 11%).

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