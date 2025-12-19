Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи
Sony выкупит контрольный пакет акций в Peanuts Holdings, которая владеет интеллектуальными права на персонажей из комиксов и мультфильмов про Чарли Брауна и его собаки Снупи, говорится в сообщении японской компании.
В результате сделки по выкупу 41% акций Peanuts Holdings за 630 миллионов канадских долларов ($460 млн) у студии WildBrain доля Sony в компании-владельце прав на персонажей франшизы увеличится до 80%. Семья художника Чарльза Шульца, который создал Чарли Брауна, Снупи и других персонажей комикса, продолжит владеть 20%.
Комикс Peanuts впервые был опубликован в 1950 году и получил всемирную известность. В 1980-х был на экраны впервые вышел сериал по его мотивам — «Шоу Чарли Брауна и Снупи». В дальнейшем появились многочисленные продолжения, в том числе полнометражные мультфильмы.
«Peanuts невероятно популярны в Японии с 60-х годов, а популярность Снупи напрямую вдохновила на создание Hello Kitty, поэтому приобретение этого бренда японской компанией — это очень символично», — отметил в разговоре с Financial Times, журналист, автор книги «Как Япония создала современный мир» Мэтт Альт.
Как отмечает издание, Sony пытается объединить свои игровые, аниме, кино- и музыкальные направления для создания глобальных франшиз. Среди крупных хитов последних лет — The Last of Us — экранизация популярной игры, выпущенной для PlayStation.
