Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи

Sony увеличит долю в Peanuts Holdings до 80%, приобретя пакет акций у студии WildBrain за $460 млн. Еще 20% остается у семьи художника Чарльза Шульца, который создал Чарли Брауна, Снупи и других персонажей комикса

Фото: David Ramos / Getty Images

Sony выкупит контрольный пакет акций в Peanuts Holdings, которая владеет интеллектуальными права на персонажей из комиксов и мультфильмов про Чарли Брауна и его собаки Снупи, говорится в сообщении японской компании.

В результате сделки по выкупу 41% акций Peanuts Holdings за 630 миллионов канадских долларов ($460 млн) у студии WildBrain доля Sony в компании-владельце прав на персонажей франшизы увеличится до 80%. Семья художника Чарльза Шульца, который создал Чарли Брауна, Снупи и других персонажей комикса, продолжит владеть 20%.

Комикс Peanuts впервые был опубликован в 1950 году и получил всемирную известность. В 1980-х был на экраны впервые вышел сериал по его мотивам — «Шоу Чарли Брауна и Снупи». В дальнейшем появились многочисленные продолжения, в том числе полнометражные мультфильмы.

«Peanuts невероятно популярны в Японии с 60-х годов, а популярность Снупи напрямую вдохновила на создание Hello Kitty, поэтому приобретение этого бренда японской компанией — это очень символично», — отметил в разговоре с Financial Times, журналист, автор книги «Как Япония создала современный мир» Мэтт Альт.

Как отмечает издание, Sony пытается объединить свои игровые, аниме, кино- и музыкальные направления для создания глобальных франшиз. Среди крупных хитов последних лет — The Last of Us — экранизация популярной игры, выпущенной для PlayStation.