Роспатент отказался признать товарный знак «Циан» общеизвестным

Роспатент отказался признать «Циан» общеизвестным товарным знаком, что дало бы ему особую защиту и преференции. В последнее время многие компании пытаются получить такой статус для своих брендов, в том числе малоизвестных

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Группа Cian (владеет сервисом по поиску недвижимости «Циан») получила отказ на попытку доказать, что ее товарный знак (в написании как на латинице, так и на кириллице), является общеизвестным. Это следует из опубликованных документов Палаты по патентным спорам.

Заявителем по делу выступила Fastrunner Investments Limited («дочка» головной структуры группы — кипрской Cian PLC), в то время как фактическая деятельность интернет-портала «Циан» и его продвижение осуществляется российским ООО «Айриэлтор» (принадлежит другой «дочке» Cian — Mimons Investments). Из этого коллегия сделала вывод о том, что потребители не ассоциируют заявленное обозначение с заявителем.

В деле Cian о признании общеизвестности заявителем выступала иностранная компания, в то время как все доказательства, по мнению палаты, были связаны с российским юрлицом, и, как следует из решения, взаимосвязь этих двух фирм неочевидна из представленных доказательств, указывает патентный поверенный в «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко. Она напомнила дело о товарном знаке Avito: в 2018 году Роспатент отказался признавать общеизвестным торговый знак торговой площадки из-за того, что заявителем был шведский «Авито Холдинг АБ», а фактическую деятельность в России под этой торговой маркой осуществляет ООО «КЕХ еКоммерц». В течение двух лет компания оспорила это решение и выиграла все суды.

Решение по делу Cian может быть оспорено в суде по интеллектуальным правам в трехмесячный срок. Представитель Cian сообщил, что они намерены обжаловать решение.

Общая стоимость нематериальных активов Cian и деловой репутации (goodwill) на 31 декабря 2021 года (последние данные) составляла 1,9 млрд руб., из которых 229 млн — стоимость торговых марок.

Что дает статус общеизвестного товарного знака

По словам руководителя дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилла Никитина, статус общеизвестного товарного знака дает правообладателю вполне очевидное преимущество: он действует бессрочно, в отличие от обычных знаков, регистрацию которых необходимо продлевать каждые десять лет. Среди других преимуществ Светлана Бутенко называет то, что при столкновении общеизвестного знака с чужим сходным обозначением возможна защита в отношении неоднородных товаров.

Например, Coca-Cola способна запретить производство детских игрушек с похожим названием, если сможет обосновать высокие риски введения потребителя в заблуждение от такого сосуществования, пусть и на совсем разных товарных рынках. Также правовой режим может устанавливаться ретроактивно, то есть на дату, отдаленную от времени рассмотрения Роспатентом заявления правообладателя о признании общеизвестности его обычной марки или даже незарегистрированного ранее обозначения, отмечает Бутенко. По ее словам, такой подход вносит неопределенность во взаимоотношения правообладателя и его конкурентов.

Роспатент формально подходит к рассмотрению заявлений на общеизвестные знаки, и редко кто из заявителей получает такой статус с первого раза, говорит партнер Semenov&Pevzner Юлия Ярных. По ее словам, отсутствие связи с заявителем — достаточно частое основание для отказа, и есть шансы, что его успешно обжалуют в суде по интеллектуальным правам.

При этом партнер юркомпании «Генезис» Василий Сосновский отметил, что все больше правообладателей пытаются добиться признания товарных знаков общеизвестными. По его словам, эта тенденция даже породила в среде специалистов понятие «неизвестного общеизвестного знака». «Царица доказательств — социологическое исследование, по общему правилу проводимое на выборке в 1500 респондентов в шести городах из разных частей страны. При этом опрашиваемые потребители должны быть релевантной группой, периодически покупающей соответствующие изделия. Поскольку подобные исследования заинтересованные заявители заказывают сами, объективность и методика опросов могут вызывать нарекания», — рассказал он.