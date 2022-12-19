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Роспатент отказался признать товарный знак «Циан» общеизвестным

Владелец «Циан» пытался получить статус общеизвестного для своего бренда, но ему отказали
Роспатент отказался признать «Циан» общеизвестным товарным знаком, что дало бы ему особую защиту и преференции. В последнее время многие компании пытаются получить такой статус для своих брендов, в том числе малоизвестных
ЦИАН CIAN ₽355,8 -2,25% Купить
Фото: РБК
Фото: РБК

Группа Cian (владеет сервисом по поиску недвижимости «Циан») получила отказ на попытку доказать, что ее товарный знак (в написании как на латинице, так и на кириллице), является общеизвестным. Это следует из опубликованных документов Палаты по патентным спорам.

Заявителем по делу выступила Fastrunner Investments Limited («дочка» головной структуры группы — кипрской Cian PLC), в то время как фактическая деятельность интернет-портала «Циан» и его продвижение осуществляется российским ООО «Айриэлтор» (принадлежит другой «дочке» Cian — Mimons Investments). Из этого коллегия сделала вывод о том, что потребители не ассоциируют заявленное обозначение с заявителем.

В деле Cian о признании общеизвестности заявителем выступала иностранная компания, в то время как все доказательства, по мнению палаты, были связаны с российским юрлицом, и, как следует из решения, взаимосвязь этих двух фирм неочевидна из представленных доказательств, указывает патентный поверенный в «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко. Она напомнила дело о товарном знаке Avito: в 2018 году Роспатент отказался признавать общеизвестным торговый знак торговой площадки из-за того, что заявителем был шведский «Авито Холдинг АБ», а фактическую деятельность в России под этой торговой маркой осуществляет ООО «КЕХ еКоммерц». В течение двух лет компания оспорила это решение и выиграла все суды.

Решение по делу Cian может быть оспорено в суде по интеллектуальным правам в трехмесячный срок. Представитель Cian сообщил, что они намерены обжаловать решение.

Общая стоимость нематериальных активов Cian и деловой репутации (goodwill) на 31 декабря 2021 года (последние данные) составляла 1,9 млрд руб., из которых 229 млн — стоимость торговых марок.

Что дает статус общеизвестного товарного знака

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По словам руководителя дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилла Никитина, статус общеизвестного товарного знака дает правообладателю вполне очевидное преимущество: он действует бессрочно, в отличие от обычных знаков, регистрацию которых необходимо продлевать каждые десять лет. Среди других преимуществ Светлана Бутенко называет то, что при столкновении общеизвестного знака с чужим сходным обозначением возможна защита в отношении неоднородных товаров.

Например, Coca-Cola способна запретить производство детских игрушек с похожим названием, если сможет обосновать высокие риски введения потребителя в заблуждение от такого сосуществования, пусть и на совсем разных товарных рынках. Также правовой режим может устанавливаться ретроактивно, то есть на дату, отдаленную от времени рассмотрения Роспатентом заявления правообладателя о признании общеизвестности его обычной марки или даже незарегистрированного ранее обозначения, отмечает Бутенко. По ее словам, такой подход вносит неопределенность во взаимоотношения правообладателя и его конкурентов.

Роспатент формально подходит к рассмотрению заявлений на общеизвестные знаки, и редко кто из заявителей получает такой статус с первого раза, говорит партнер Semenov&Pevzner Юлия Ярных. По ее словам, отсутствие связи с заявителем — достаточно частое основание для отказа, и есть шансы, что его успешно обжалуют в суде по интеллектуальным правам.

При этом партнер юркомпании «Генезис» Василий Сосновский отметил, что все больше правообладателей пытаются добиться признания товарных знаков общеизвестными. По его словам, эта тенденция даже породила в среде специалистов понятие «неизвестного общеизвестного знака». «Царица доказательств — социологическое исследование, по общему правилу проводимое на выборке в 1500 респондентов в шести городах из разных частей страны. При этом опрашиваемые потребители должны быть релевантной группой, периодически покупающей соответствующие изделия. Поскольку подобные исследования заинтересованные заявители заказывают сами, объективность и методика опросов могут вызывать нарекания», — рассказал он.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
ЦИАН патентный спор Роспатент товарный знак
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