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Илон Маск открыл в США первый подземный скоростной тоннель
Технологии и медиа, 10:09
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Илон Маск открыл в США первый подземный скоростной тоннель
Объект разработан в рамках проекта Loop Transportation System компании The Boring Company, который призван решить проблему с пробками на дорогах. Протяженность тоннеля — почти 2 км, стоимость — порядка $10 млн
Илон Маск (Фото: Robyn Beck / Reuters)

The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель, передает Reuters.

Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX. На строительство ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах.

Первым по тоннелю проехал сотрудник компании на Tesla Model X: за две минуты автомобиль преодолел весь участок протяженностью 1,8 км. The Los Angeles Times указывает, что во время тестового испытания обнаружились проблемы: две бетонные конструкции у стены были настолько неровны в некоторых местах, что, казалось, Tesla едет по грунтовой дороге. Маск заверил, что в будущем инженеры все непременно исправят, сейчас же на это просто не хватило времени. «Будет гладкая, как стекло», — пообещал он.

Как следует из описания проекта на официальном сайте компании, чтобы решить проблемы «душеразрушающих пробок», нужно перенести дороги в 3D: это означает появление летающих машин или специальных тоннелей. Так как первые с существующими к настоящему времени технологиями менее устойчивы к погодным явлениям, компания решила строить тоннели.

Специально для Loop Transportation System у машин Tesla и других электрокаров будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые можно убирать по необходимости. Модель такой машины Маск показал в своем Twitter.

Стоимость одного такого тоннеля, уточняет Reuters, составляет порядка $10 млн. В эту цену входят все земляные работы, строительство внутренней инфраструктуры с освещением, вентиляцией, системами безопасности, связи и прочее.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Илон Маск , SpaceX , the boring company , Лос-Анджелес
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