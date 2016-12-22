«ВКонтакте» разрешила всем пользователям скачивать собственные данные

С мая такая возможность была у жителей стран ЕС, теперь запросить архив с информацией, которую хранит соцсеть, могут все

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте» 19 ноября разрешила пользователям выкачивать хранящиеся в соцсети данные о себе, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Пока эта функция работает в тестовом режиме. Все выгружаемые данные шифруются по стандарту OpenPGP.

Во «ВКонтакте» отметили, что до сих пор «не всегда и не все» пользовательские данные показывались «в явном виде» в интерфейсе социальной сети.

Теперь же, выгрузив архив, пользователь сможет понять, какую информацию о нем хранит социальная сеть, следует из пояснений.

«Для большего комфорта мы поделили информацию на разные категории. Например, легко можно найти список фотографий, которым Вы поставили отметку «Нравится», историю денежных переводов или круг Ваших интересов, которые учитываются при таргетинге рекламных объявлений», — говорится в появившемся в соцсети разъяснении.

В архиве соцсети, говорится там, находятся данные о профиле (включая перечень друзей и подписчиков, копии личных сообщений и постов на стене, «лайки», данные о добавленных фотографиях, музыке, документах и т.д.), о платежах в соцсети, о таргетинге рекламы (включая интересы пользователя и часто посещаемые им места), факты обращений в техподдержку соцсети.

Корреспондент РБК запросил у «ВКонтакте» свои данные. Верифицировать запрос можно через мобильное приложение или СМС. «Примерное время ожидания: 2 часа», — предупредила соцсеть.

«ВКонтакте» сообщила, что корреспонденту РБК будет направлено уведомление, когда архив с данными будет готов к скачиванию.

Персональные данные

В конце мая в Евросоюзе вступил в силу регламент о защите персональных данных (GDPR), в соответствии с которым компании обязаны уведомлять пользователей о том, какую информацию о них собирают. Также компании должны предоставлять ее по первому запросу пользователя.

Социальная сеть предоставила такую возможность, однако до сих пор она была доступна только гражданам стран ЕС.

В 2018 году на фоне скандалов вокруг Facebook и закона GDPR общество стало уделять больше внимания тому, как компании обращаются с персональными данными. «ВКонтакте» критиковали за то, что соцсеть предоставляет пользовательские данные властям.

В мае соцсеть отказалась от сделки, в рамках которой стала бы передавать данные пользователей Национальному бюро кредитных историй. Представитель «ВКонтакте» сообщил, что стороны не придумали формат, который не противоречил бы принципам компании относительно защиты персональных данных.