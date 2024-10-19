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Технологии и медиа ,  
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Создатель Flibusta сообщил, что пиратская библиотека продолжит работать

В сентябре создатель пиратской онлайн-библиотеки заявил, что у него обнаружили опухоль, и предупредил, что серверы оплачены только на несколько недель. В обновленном сообщении сказано, что «Флибуста» работает «в стабильном режиме»
Фото: Marrupe / Shutterstock
Фото: Marrupe / Shutterstock

Создатель заблокированной в России пиратской онлайн-библиотеки Flibusta («Флибуста»), скрывающийся за псевдонимом Stiver, сообщил, что она продолжит работу. В сентябре он опубликовал пост под названием «Конец», в котором заявил, что у него обнаружили опухоль головного мозга, и анонсировал закрытие проекта.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась <...>. Серверы оплачены еще на несколько недель», — написал он 23 сентября в своем блоге.

Теперь там появилось обновление, в котором говорится:
«Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме».

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Фото:Jaap Arriens / Global Look Press

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал Flibusta по иску «Эксмо». Издательство обвинило ресурс в нарушении своих авторских прав на издание книг Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки Солнца». Из-за блокировки количество посещений, согласно статистике сервиса Similarweb, снизилось с 4 млн в октябре 2015 года до 163 тыс. в марте 2016-го.

Весной 2016 года Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta.

«Флибуста» была основана в октябре 2009 года, став клоном позже заблокированной в России онлайн-библиотеки «Либрусек», администрация которой на тот момент решила договориться о сотрудничестве с крупными издателями и начала взимать плату за скачивание книг. Подобный переход на коммерческую основу не устроил некоторых других участников проекта. Поэтому проживающий в Германии пользователь Stiver создал на базе «Либрусека» новую библиотеку-клон, объявив себя и других ее авторов «наглыми и жадными пиратами», желающими, чтобы «люди читали хорошо и много».

Название «книжного братства» Flibusta было образовано от термина флибустьер, который исходит от голландского слова vrijbuiter — его можно перевести как «вольный добытчик». Так в XVII веке называли морских разбойников, грабивших корабли в Карибском море.

Изначально архив библиотеки составлял около 200 Гб книг, а к сентябрю 2024 года он вырос более чем вдвое — до 445 Гб из 637 тыс. литературных произведений.

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Елена Чернышова
Флибуста онлайн-библиотека
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