Создатель Flibusta сообщил, что пиратская библиотека продолжит работать

В сентябре создатель пиратской онлайн-библиотеки заявил, что у него обнаружили опухоль, и предупредил, что серверы оплачены только на несколько недель. В обновленном сообщении сказано, что «Флибуста» работает «в стабильном режиме»

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Создатель заблокированной в России пиратской онлайн-библиотеки Flibusta («Флибуста»), скрывающийся за псевдонимом Stiver, сообщил, что она продолжит работу. В сентябре он опубликовал пост под названием «Конец», в котором заявил, что у него обнаружили опухоль головного мозга, и анонсировал закрытие проекта.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась <...>. Серверы оплачены еще на несколько недель», — написал он 23 сентября в своем блоге.

Теперь там появилось обновление, в котором говорится:

«Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме».

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал Flibusta по иску «Эксмо». Издательство обвинило ресурс в нарушении своих авторских прав на издание книг Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки Солнца». Из-за блокировки количество посещений, согласно статистике сервиса Similarweb, снизилось с 4 млн в октябре 2015 года до 163 тыс. в марте 2016-го.

Весной 2016 года Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке Flibusta.