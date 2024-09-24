Создатель Flibusta сообщил об опухоли и предупредил о закрытии сайта

Одна из самых популярных «пиратских» онлайн-библиотек начала 2010-х была заблокирована в России в 2016 году. Ее владелец сообщил об опухоли и анонсировал закрытие проекта

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Создатель заблокированной в России онлайн-библиотеки Flibusta («Флибуста»), на которой с 2009 года можно было бесплатно скачивать книги, предупредил об окончании работы онлайн-библиотеки из-за того, что у него нашли опухоль «неприличных размеров».

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал автор проекта, скрывающийся за псевдонимом Stiver.

Он уточнил, что серверы для работы библиотеки оплачены еще на несколько недель.

Глиобластома — это агрессивная злокачественная опухоль центральной нервной системы. Без лечения опухоль может привести к смерти всего за несколько месяцев, с лечением люди живут еще около года.

Попытки заблокировать сайт Flibusta из-за его «пиратской» деятельности предпринимались российскими властями с 2015 года. Это сказалось на посещаемости сайта: число заходов на Flibusta.net с 4 млн в октябре 2015 года упало до 163 тыс. в марте 2016-го (статистика сервиса Similarweb). Онлайн-библиотека обходила блокировки путем создания многочисленных «зеркал» — копий сайта с аналогичным контентом. Тем не менее уже в апреле 2016 года Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке онлайн-библиотеки.