NASA нашло в космосе «портал в другое измерение»

NASA нашло в космосе «портал в другое измерение»

Галактику NGC 4380 удалось запечатлеть при помощи телескопа Hubble

Фото: nasa.gov

NASA опубликовало на своем сайте снимок, сделанный телескопом Hubble. На нем запечатлена спиралевидная галактика, похожая, как отмечают в космическом агентстве, на «портал в другое измерение».

«На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма, она закручена в спираль словно зияющий портал в другое измерение», — говорится в сообщении NASA.

В то же время отмечается, что такие спиральные галактики наподобие NGC 4380 довольно часто встречаются в космосе.

«Зачастую в таких галактиках колоссальные скопления звезд исчисляются сотнями миллиардов, они имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре. Изящные спиральные отростки, очерченные темными полосками пыли, обвивают выпуклое ядро, которое ярко светится и имеет наибольшую концентрацию звезд», — объясняет NASA.