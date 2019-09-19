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Технологии и медиа ,  
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ФАС второй раз за три месяца оштрафовала Google на 100 тыс. руб.
Штраф стал для Google вторым с июля. Всего за последние три года ФАС наказала американскую корпорацию на более чем 438 млн руб.
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Фото: Thomas Peter / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. руб. на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ФАС обращение Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров с жалобой на рекламу вышеуказанной компании. В ходе разбирательства выяснилось, что при наборе в поисковой системе Google словосочетания «доходные инвестиции» отображалось объявление с текстом: «Заработок в Интернете. Вклады под проценты. Инвестиционный Фонд. Инвестирование. Портфельные Инвестиции. Инвестиционные проекты». Оно, как указали в ведомстве, было помечено как реклама, из которой следовало, что Ali Trade — это инвестиционный фонд, оказывающий финансовые услуги по инвестированию средств граждан.

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Как установила комиссия ФАС, Ali Trade отсутствует в Реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, который размещен на сайте Центробанка, то есть не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

В июле ФАС уже оштрафовала Google на 100 тыс. руб. Тогда корпорацию наказали за нарушение закона о распространении рекламы услуг по подготовке и написанию дипломных работ.

В конце июня Федеральная антимонопольная служба сообщила, что за последние три года Google получила предписания на выплату штрафов за разные нарушения на более чем 438 млн руб. Регулятор уточнил, что за это время в отношении корпорации было возбуждено одно антимонопольное и четыре административных дела и два дела о нарушении закона «О рекламе». «Общая сумма штрафов за последние три года — более 438 млн руб.», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Google, штраф
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