ФАС второй раз за три месяца оштрафовала Google на 100 тыс. руб.

ФАС второй раз за три месяца оштрафовала Google на 100 тыс. руб.

Штраф стал для Google вторым с июля. Всего за последние три года ФАС наказала американскую корпорацию на более чем 438 млн руб.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. руб. на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ФАС обращение Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров с жалобой на рекламу вышеуказанной компании. В ходе разбирательства выяснилось, что при наборе в поисковой системе Google словосочетания «доходные инвестиции» отображалось объявление с текстом: «Заработок в Интернете. Вклады под проценты. Инвестиционный Фонд. Инвестирование. Портфельные Инвестиции. Инвестиционные проекты». Оно, как указали в ведомстве, было помечено как реклама, из которой следовало, что Ali Trade — это инвестиционный фонд, оказывающий финансовые услуги по инвестированию средств граждан.

Как установила комиссия ФАС, Ali Trade отсутствует в Реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, который размещен на сайте Центробанка, то есть не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда.