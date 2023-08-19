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Создатели «Синего трактора» выпустят аналог «Kinder Сюрприза»

Авторы «Синего трактора» запустят в России аналог «Kinder Сюрприза»
Артур Днепровский
Артур Днепровский (Фото: из личного архива)

Авторы популярного на YouTube российского мультфильма «Синий трактор» готовятся запустить в продажу аналог «Kinder Сюрприза» с персонажами своего сериала. Об этом в беседе с РБК рассказал автор проекта, создатель компании Big Papa Media Артур Днепровский.

Сейчас создатели мультфильма, по словам Днепровского, находятся на стадии заключения соглашения с компанией — производителем кондитерских изделий: партнерство будет ориентировано на выпуск шоколадных яиц с игрушкой внутри. Кто именно займется производством и когда продукт появится на рынке, продюсер не уточняет.

Авторы «Синего трактора» активно развивают в России лицензионную программу и в других направлениях, отмечает Днепровский. «У нас подписан договор с рядом достаточно крупных производителей игрушек и одежды, — говорит продюсер. — В их числе производитель игрушек «Симбат», «Сима-Ленд» (производитель и продавец лицензионных товаров с героями и сюжетами мультфильмов и кино) и «Текстиль Маркет».

В последние два года продажи мерча и сопутствующих тематических товаров формируют «достаточно большую долю доходов компании», рассказывает Днепровский. Если до отключения монетизации на YouTube в России распределение доходов от такой продукции и от монетизации на видеохостинге представляло собой пропорцию 30 на 70%, то сейчас доля мерча достигла 50–60%.

«Мы никогда не имели за спиной большого инвестора, поэтому существовали только с опорой на монетизацию в YouTube, на который мы всегда делали ставку, — говорит Днепровский. — Сейчас же нам остается лишь смотреть на Запад и получать повышенную монетизацию с выхода на международные рынки».

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«Синий трактор» — название YouTube-канала и одноименного короткометражного мультсериала, автором, сценаристом и продюсером которого выступает Днепровский. Общее количество подписчиков проекта на американском видеохостинге превышает 6,2 млн, а совокупное количество просмотров — 4,7 млрд. С учетом партнерских YouTube-каналов, например «Теремок ТВ», по собственным данным создателей проекта, консолидированное количество просмотров достигает 15 млрд.

Марка Kinder принадлежит итальянскому производителю шоколада и кондитерских изделий Ferrero. Эта же компания владеет брендами Nutella, Raffaello, Tic Tac и т.д. В России сладости Ferrero с 2008 года производятся во Владимирской области и преимущественно из российского сырья. После начала специальной военной операции на Украине Ferrero не ушла с российского рынка, но приостановила все «второстепенные виды деятельности» на территории России. Это решение, в частности, коснулось проведения акций и распространения рекламы.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Kinder мультфильмы игрушки YouTube "Киндер-сюрприз"
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