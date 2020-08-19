Эксперты нашли «дыры» в «едином окне» для жалоб на чиновников
Эксперты раскритиковали предложенные Минкомсвязью изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России», согласно которым электронные обращения в госорганы можно будет подавать только через портал Госуслуг и при условии, что заявитель зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующие отзывы на проект были опубликованы на regulation.gov.ru в рамках общественного обсуждения инициативы. Среди аргументов экспертов (они были частично учтены разработчиком законопроекта, указано на портале):
- По мнению Алины Меженцевой, советника отдела взаимодействия с органами госвласти госкорпорации «Росатом», предлагаемые ограничения на способы направления обращений гражданами, невозможность использовать, например, электронную почту и т.п., на практике могут привести к затруднениям при взаимодействии граждан с государственными органами.
- Игорь Селин, зампредседателя общественного совета при администрации города Апатиты, предложил оставить возможность подавать обращения через формы, установленные органами власти и учреждениями на своих сайтах, «так как не все граждане имеют учетные записи на ЕПГУ (едином портале Госуслуг. — РБК). В противном случае для такой категории лиц останется возможность только письменного обращения, что не будет способствовать ускорению рассмотрения обращений и доступности органов власти для граждан».
Что предложила Минкомсвязь
Министерство опубликовало на портале Regulation.gov.ru проект изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России» в конце июня. Документ предусматривает создание «единого окна» для электронных обращений граждан на портале Госуслуг. Также граждане смогут подавать обращения на бумажном носителе в многофункциональных центрах Госуслуг при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также в зарегистрированном почтовом отправлении. В пояснительной записке к документу указано, что на портале Госуслуг появится рубрикатор определенных жизненных ситуаций для направления обращений, будет внедрено автоматическое направление обращения в уполномоченный орган власти, организовано получение уведомлений о ходе рассмотрения, сформирована «база знаний», а для типовых запросов планируется использовать технологию искусственного интеллекта.
- Проектом ограничивается отправка обращений на бумаге: заявителя вынуждают использовать конкретный вид почтового отправления и нести дополнительные денежные расходы, указала в своем отзыве общественный активист Анастасия Кандина. Требования о необходимости регистрации в ЕСИА или предъявлении документов в МФЦ она считает «избыточным условием получения помощи в реализации или защите своих прав». Она высказала и опасения по поводу того, что в проекте не дано определение базы знаний, которую предстоит сформировать, и предлагается использовать искусственный интеллект для обработки типовых запросов. «Неясно, кто и в отношении кого формирует базу знаний. Или это база знаний в отношении событий частной, семейной жизни идентифицированных заявителей? — пояснила суть претензии Кандина. — Искусственный интеллект будет решать, следует ли реализовать права граждан или нет?» Наконец, она указала на противоречие: в проекте говорится, что он не потребует дополнительных расходов из бюджета, а в пояснительной записке написано, что при его реализации потребуется доработка функционала портала Госуслуг.