Эксперты нашли «дыры» в «едином окне» для жалоб на чиновников

Создание на портале Госуслуг «единого окна» для обращений в госорганы может ограничить права граждан на жалобы, указали эксперты. Опасения у них вызывает и использование искусственного интеллекта для ответов на подобные обращения

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Эксперты раскритиковали предложенные Минкомсвязью изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России», согласно которым электронные обращения в госорганы можно будет подавать только через портал Госуслуг и при условии, что заявитель зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующие отзывы на проект были опубликованы на regulation.gov.ru в рамках общественного обсуждения инициативы. Среди аргументов экспертов (они были частично учтены разработчиком законопроекта, указано на портале):

По мнению Алины Меженцевой, советника отдела взаимодействия с органами госвласти госкорпорации «Росатом», предлагаемые ограничения на способы направления обращений гражданами, невозможность использовать, например, электронную почту и т.п., на практике могут привести к затруднениям при взаимодействии граждан с государственными органами.

Игорь Селин, зампредседателя общественного совета при администрации города Апатиты, предложил оставить возможность подавать обращения через формы, установленные органами власти и учреждениями на своих сайтах, «так как не все граждане имеют учетные записи на ЕПГУ (едином портале Госуслуг. — РБК). В противном случае для такой категории лиц останется возможность только письменного обращения, что не будет способствовать ускорению рассмотрения обращений и доступности органов власти для граждан».

Что предложила Минкомсвязь Министерство опубликовало на портале Regulation.gov.ru проект изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России» в конце июня. Документ предусматривает создание «единого окна» для электронных обращений граждан на портале Госуслуг. Также граждане смогут подавать обращения на бумажном носителе в многофункциональных центрах Госуслуг при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также в зарегистрированном почтовом отправлении. В пояснительной записке к документу указано, что на портале Госуслуг появится рубрикатор определенных жизненных ситуаций для направления обращений, будет внедрено автоматическое направление обращения в уполномоченный орган власти, организовано получение уведомлений о ходе рассмотрения, сформирована «база знаний», а для типовых запросов планируется использовать технологию искусственного интеллекта.