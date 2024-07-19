В США отменили более 1,4 тыс. рейсов из-за сбоя Microsoft

В США 19 июля отменили более 1,4 тыс. рейсов, а по меньшей мере 3,8 тыс. задержали, пишет NYT. Причиной стал масштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure. Крупнейшие авиакомпании США временно останавливали полеты

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В США более 1,4 тыс. рейсов отменили, а еще по меньшей мере 3,8 тыс. задержали из-за масштабного сбоя по всему миру, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, сильнее всего пострадали аэропорты в Нью-Йорке, Чикаго и Атланте — основные транспортные узлы США для крупных авиакомпаний. NYT со ссылкой на данные британской аналитической компании Cirium отмечает, что всего в мире 19 июля было запланировано около 110 тыс. коммерческих рейсов, из них четверть с 3,7 млн пассажиров на борту должны были вылететь из США.

«Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) внимательно следит за технической проблемой, влияющей на системы информационных технологий в американских авиакомпаниях, — приводит издание комментарий FAA. — Несколько перевозчиков обратились за помощью в организации наземных стоянок для своих самолетов до тех пор, пока проблема не будет решена».

Ожидается, что задержки и отмены рейсов будут иметь каскадный эффект, поскольку вместимость аэропортов и количество обслуживающего персонала ограничены, а экипажи могут работать без перерыва определенное количество часов, пишет NYT.

Масштабный сбой в облачной платформе Microsoft Azure произошел утром 19 июля, его результатом стали проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем по всему миру. В частности, о приостановке полетов объявляли крупнейшие американские авиаперевозчики American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. В корпорации назвали причиной сбоя «изменения конфигурации в части внутренних рабочих нагрузок Azure», которые привели к «перебоям между ресурсами хранения и вычислений» и «сбоям подключения, затронувшим службы Microsoft 365». В компании подчеркнули, что работают над устранением неполадок.

Но этот день не побил рекорд по отменам рейсов в США в 2024 году, отмечает издание. 15 января авиакомпании отменили более 3,3 тыс. полетов из-за плохой погоды. В среднем в США ежедневно отменяют примерно 350 рейсов.