В Израиле глобальный IT-сбой затронул работу банков, почты и больниц

Фото: Leon Neal / Getty Images

Израильские госучреждения столкнулись с техническими проблемами на фоне глобального IT-сбоя. В их числе — больницы, банки, почта, системы оказания экстренной помощи, сообщил «12-й канал» израильского телевидения.

Министерство здравоохранения уточнило, что глобальный сбой не причинил никакого вреда пациентам, проходящим лечение в больницах.

Служба скорой помощи МАДА сообщила о сбое в работе центра вызовов 101 и рекомендовала в случае невозможности дозвониться обращаться в центр вызова полиции 100.

Пресс-служба Израильской электрической компании сообщила, что горячая линия 103 не работает из-за сбоя. Сбой наблюдается также в отделениях «Почты Израиля»: он коснулся обслуживания в отделениях, call-центрах и на сайте.

Утром 19 июля по всему миру был зафиксирован сбой в работе устройств с системой Windows. Проблема возникла из-за Azure, платформы облачных вычислений Microsoft.

Сбой повлек проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем во многих странах мира. Эксперты связали его с установленными системами защиты CrowdStrike (система безопасности, блокирующая кибератаки). России эта проблема массово не коснулась.

К 13:00 мск компании Microsoft удалось восстановить работу части своих сервисов после масштабного сбоя.