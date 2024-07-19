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Технологии и медиа ,  
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Очевидцы рассказали о последствиях глобального сбоя в Windows

Глобальный сбой в работе Windows произошел сегодня утром. На этом фоне очевидцы начали сообщать о проблемах с регистрацией на рейс, в оказании медицинских услуг, работе банков и супермаркетов
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы, в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. Несмотря на то что России это массово не коснулось, граждане, в том числе за рубежом, массово жалуются на последствия сбоя.

Так, корреспондент РБК рассказал, что не смог зарегистрироваться на рейс Wizz Air в аэропорту Берлин — Бранденбург ни в приложении (выдало ошибку), ни на сайте авиакомпании.

Очевидцы рассказали о последствиях глобального сбоя в Windows
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Как пишет The Daily Mail, техническая неисправность в Windows привела к проблемам с регистрацией на рейсы в том числе в аэропортах Британии, Испании с США. Пассажиры вынуждены спать в проходах, дожидаясь устранения неполадок, отмечает издание.

Сбой затронул и медицинские учреждения. Так, один из опрошенных газетой врачей сообщил о проблеме в системе EMIS, необходимой для записи на прием, просмотра истории болезни пациентов, заказа рецептов и выдачи направлений. «Клинически небезопасно лечить пациентов, потому что мы не можем видеть их записи», — рассказал он.

Очевидцы ABS News также рассказали, что сбой затронул все отели Rydges, QT Hotels и Atura Hotels: гостей не могут зарегистрировать и просят подождать в вестибюлях, где предлагают бесплатные напитки.

«Coles (крупная австралийская сеть супермаркетов. — РБК) не работает: в моем местном магазине оплата только наличными. Повсюду брошенные тележки!» — сообщил ABC очевидец Джейсон.

«Я в аэропорту Неаполя. Наш рейс задержали, и нам выдали рукописные посадочные талоны», — также рассказал телеканалу очевидец Джек.

Глобальный сбой Windows затронул IT-системы оргкомитета Олимпиады
Спорт
Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с РБК пояснил, что глобальный технический сбой вызван взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Решить проблему можно, переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определенные компоненты программного обеспечения. «Правда, сделать это надо вручную, что представляет проблему для крупных компаний с парком в десятки тысяч компьютеров», — рассказал он.

Причиной могли стать и другие киберугрозы, например хакеры-инсайдеры, считает заместитель директора по продуктовому развитию ГК «Солар» Артем Избаенков. Лукацкий при этом отметил, что Россию проблема не затронула, так как в стране практически нет решений CrowdStrike.

В Минцифры сообщили РБК, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. «Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь на объектах критической информационной инфраструктуры», — заявил представитель министерства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
очевидцы Windows Microsoft глобальный сбой аэропорты россияне
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