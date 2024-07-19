В Германии пообещали посадить застрявшие в воздухе из-за сбоя самолеты
Находящиеся в воздухе самолеты смогут приземлиться, несмотря на технический сбой, помешавший работе аэропортов, сообщили Bild в немецком управлении воздушным движением.
«Системы управления воздушным движением не затронуты, самолеты продолжают полеты в обычном режиме. Поэтому они могут нормально приземляться», — сказал представитель ведомства и уточнил, что посадку разрешили уже 20 рейсам.
Вместе с тем аэропортам необходимо найти место для стоянки самолетов, признали в управлении, и с этим могут возникнуть трудности. Если мест для них не хватит, самолеты направят на запасные аэродромы. Например, для Берлина это Ганновер и Лейпциг.
Крупнейший в Германии аэропорт во Франкфурте-на-Майне вообще не затронут сбоем: «Есть проблемы с IT-обработкой в Берлине. Аэропорт Франкфурта также пострадал, но никаких последствий в виде отмены рейсов, как в Берлине, там по-прежнему нет».
Этим утром в разных странах мира произошел технический сбой, проблему связывают с системами Microsoft Azure (облачная платформа компании Microsoft, которая позволяет выполнять приложения и хранить данные на серверах, расположенных в распределенных data-центрах) и CrowdStrike Falcon Sensor (система безопасности, блокирующая кибератаки).
Множество авиакомпаний предупредили о проблемах с регистрацией и отправкой самолетов, о проблемах с обработкой информации рассказали и в аэропортах Сиднея, Берлина, Гамбурга, Франкфурта, Лондона, Кишинева, Мадрида.
Берлинский аэропорт временно приостановил все рейсы. Позднее системы регистрации на них снова заработали, в течение дня будут задержки, предупредила пресс-служба.
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