В Германии пообещали посадить застрявшие в воздухе из-за сбоя самолеты

Сбой вызвал в аэропортах Германии сложности с обработкой информации о рейсах, но все самолеты смогут приземлиться в местах назначения или на запасных аэродромах. Регулятор отметил, что не всем им может хватить места для стоянки

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Находящиеся в воздухе самолеты смогут приземлиться, несмотря на технический сбой, помешавший работе аэропортов, сообщили Bild в немецком управлении воздушным движением.

«Системы управления воздушным движением не затронуты, самолеты продолжают полеты в обычном режиме. Поэтому они могут нормально приземляться», — сказал представитель ведомства и уточнил, что посадку разрешили уже 20 рейсам.

Вместе с тем аэропортам необходимо найти место для стоянки самолетов, признали в управлении, и с этим могут возникнуть трудности. Если мест для них не хватит, самолеты направят на запасные аэродромы. Например, для Берлина это Ганновер и Лейпциг.

Крупнейший в Германии аэропорт во Франкфурте-на-Майне вообще не затронут сбоем: «Есть проблемы с IT-обработкой в Берлине. Аэропорт Франкфурта также пострадал, но никаких последствий в виде отмены рейсов, как в Берлине, там по-прежнему нет».

Этим утром в разных странах мира произошел технический сбой, проблему связывают с системами Microsoft Azure (облачная платформа компании Microsoft, которая позволяет выполнять приложения и хранить данные на серверах, расположенных в распределенных data-центрах) и CrowdStrike Falcon Sensor (система безопасности, блокирующая кибератаки).

Множество авиакомпаний предупредили о проблемах с регистрацией и отправкой самолетов, о проблемах с обработкой информации рассказали и в аэропортах Сиднея, Берлина, Гамбурга, Франкфурта, Лондона, Кишинева, Мадрида.

Берлинский аэропорт временно приостановил все рейсы. Позднее системы регистрации на них снова заработали, в течение дня будут задержки, предупредила пресс-служба.