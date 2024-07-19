По всему миру с перебоями столкнулись биржи, банки и платежные системы

Американские и австралийские банки, Лондонская биржа и страховые компании информировали о перебоях в работе, связанных с проблемами у Microsoft. На этом фоне акции компании потеряли почти 3% на бирже NASDAQ

Фото: AAP Image / Lukas Coch / Reuters

Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах в работе на фоне глобального сбоя, следует из ее сообщения на сайте.

Также не открывается интернет-страница крупнейшей мировой страховой компании UnitedHealth Group.

По данным сайта Downdetector, пользователи сообщают о проблемах у Lloyds Bank, у платежных систем Visa и Mastercard.

Австралийский портал ABC News сообщил о проблемах в работе банков NAB, ANZ, Commonwealth Bank, Bendigo Bank и Suncorp, из-за чего закрываются магазины и предприятия в стране.

Также о сложностях в работе сообщили украинская служба доставки «Новая почта», несколько операторов мобильной связи Vodafone, Sense Bank (Сенс-банк, бывший «Альфа-банк Украина») и виртуального банка monobank, сообщил ТАСС.

Акции Microsoft на премаркете подешевели на 2,96%, до $427,35, свидетельствуют данные биржи NASDAQ на 11:01 мск.

Глобальный сбой в работе устройств с системой Windows начался утром 19 июля. Он оказался связан с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

В работе авиакомпаний в США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой, британский телеканал Sky News прервал вещание, в разных странах мира нарушены связь и коммуникации.