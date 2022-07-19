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NASA отложило запуск вездехода VIPER к Луне на год

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило запуск коммерческого лунохода VIPER на Луну до ноября 2024 года, следует из заявления на его сайте.

«Компания Astrobotic планировала доставить VIPER на Луну в ноябре 2023 года, NASA попросило компанию и миссию скорректировать [время] доставки на Южный полюс [Луны] на ноябрь 2024 года», — сказано в сообщении.

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Пуск отложили из-за необходимости провести дополнительные наземные испытания для снижения рисков миссии. В ее рамках аппарат будет исследовать поверхность Луны, искать там лед и ресурсы. В NASA считают, что полученная таким образом информация поможет ученым лучше планировать экспедиции в будущем.

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) — это луноход, созданный компанией-разработчиком космической робототехники Astrobotic Technology. Он оснащен инструментами для анализа химического состава лунной поверхности, поиска воды и другими агрегатами.

Луноход — часть миссии NASA Artemis. В рамках проекта американские астронавты должны вновь высадиться на Луне. Предполагается, что на спутник Земли впервые прибудут женщина и человек с альтернативным белому цветом кожи.

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