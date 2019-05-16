Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature. Аппарат, который совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, смог исследовать лунную материю.

По данным исследователей, луноход обнаружил в мантии пироксены и оливины — минералы с высоким содержанием железа. Также отмечается, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза.

По мнению ученых, потенциально падение метеоритов, приведших к образованию крупных кратеров, может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.

За 60 лет исследований Луны ученым не удавалось детально изучить ее мантию.