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В программу цифровой экономики впишут транспорт и здравоохранение
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В программу цифровой экономики впишут транспорт и здравоохранение
Технологии и медиа, 16 фев, 15:50
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В программу цифровой экономики впишут транспорт и здравоохранение
Совет при АНО «Цифровая экономика» рекомендовал включить в одноименную программу два новых направления: цифровой транспорт и здравоохранение. Заявки по еще трем направлениям отправили на доработку
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» одобрила заявки о включении в одноименную программу двух новых направлений: «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и логистика», следует из протокола заседания совета по цифровой трансформации экономики от 12 февраля, опубликованного на сайте организации.

Еще три заявки — о включении направлений «Умный город», «Цифровое сельское хозяйство» и «Цифровое строительство» — отправили на доработку.

Программа развития цифровой экономики была принята в середине 2017 года. Сейчас у нее пять направлений: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». По четырем направлениям были приняты детальные планы мероприятий до 2020 года, объем финансирования по ним составляет около 520 млрд руб., в том числе 150 млрд руб. должны выделить из бюджета. План мероприятий по пятому направлению, «Кадры и образование», правительственная комиссия рассмотрела 9 февраля, результат пока не объявлен. Ранее представитель Минкомсвязи заявил, что сейчас разрабатывается «около десятка» новых направлений, которые будут содержать предложения о развитии конкретных отраслей.

Из информации на сайте АНО следует, что заявку на включение нового направления в программу могут подготовить представители бизнес-сообщества при поддержке госорганов. Среди критериев отбора: наличие в команде представителей ведущих компаний отрасли, компетенций в отношении цифровой трансформации этой отрасли, успешных частных проектов, а также готовность реализовывать программу в том числе за счет частных средств.

После рассмотрения советом заявку на включение направления в программу должна рассмотреть и одобрить подкомиссия по цифровой экономике, возглавляемая первым заместителем руководителя аппарата правительства России Максимом Акимовым.

Заявки заинтересованных

Из протокола заседания следует, что заявку о включении направления «Цифровой транспорт и логистика» подали «Российские железные дороги» (РЖД), оператор системы взимания платы с грузового транспорта «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», специализирующееся на ИТ-решениях для отрасли.

По словам гендиректора «РТ-Инвест Транспортные системы» Антона Замкова, возможности ИТ-платформы «Платон» шире, чем те, которые используются сейчас, поэтому компания решила участвовать в программе. Она заинтересована в развитии новых сервисов для пользователей на базе этой платформы.

Представитель РЖД не ответил на вопросы РБК. Связаться с сотрудниками «ЗащитаИнфоТранс» не удалось.

В первых вариантах программы цифровой экономики предполагалось развитие беспилотного общественного транспорта: к 2020 году предлагалось организовать его опытную эксплуатацию в пяти городах, а к 2024 году — запустить такие системы в 12 городах. В окончательной редакции документа этого предложения уже не было.

Однако появление направления цифрового транспорта в программе не означает, что беспилотный общественный транспорт все-таки появится в России к 2024 году. Как рассказал РБК председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, который входит в совет при АНО «Цифровая экономика», «применительно к теме беспилотного транспорта предполагается развивать беспилотную доставку грузов».

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Среди заявителей не оказалось члена АНО компании «Яндекс», которая разрабатывает беспилотный автомобиль. Представитель «Яндекса» не ответил на вопрос РБК, почему компания не присоединилась к заявке.

Представитель АНО «Цифровая экономика» не сообщил, какие компании участвовали в формировании заявок на новые направления программы цифровой экономики. Из протокола заседания совета следует, что заявку на включение направления «Цифровое здравоохранение» подали «Росатом», «Р-фарм», «Швабе», Национальный центр информатизации (НЦИ) и другие компании. Как пояснил представитель «Ростеха» («Швабе» и НЦИ входят в госкорпорацию), они занимаются разработкой и созданием продуктов и технологичных решений в области цифровой медицины, например информационных систем, которые позволяют интегрировать большое количество данных о пациентах, и производством неонатального оборудования. «Рассчитываем, что появление в программе цифровой экономики направления «Цифровое здравоохранение» стимулирует развитие инновационных медицинских проектов по диагностике и лечению наиболее важных заболеваний», — отметил представитель «Ростеха».

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Среди компаний, продвигающих направление «Умный город», были «Ростелеком» и «Росатом». Об этом заявили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и первый замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Помимо этих компаний в заявке по «Умному городу» также участвовали КБ «Стрелка», Минстрой, Минкомсвязь, Институт Генплана Москвы и другие, уточнил представитель «Ростелекома».

Заявку по «Цифровому строительству» подавали «Росатом» и ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина».

Авторы: Анна Балашова, Петр Канаев, Ирина Парфентьева.
Теги: цифровая экономика , беспилотный транспорт , телемедицина
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