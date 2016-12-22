В программу цифровой экономики впишут транспорт и здравоохранение

Совет при АНО «Цифровая экономика» рекомендовал включить в одноименную программу два новых направления: цифровой транспорт и здравоохранение. Заявки по еще трем направлениям отправили на доработку

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» одобрила заявки о включении в одноименную программу двух новых направлений: «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и логистика», следует из протокола заседания совета по цифровой трансформации экономики от 12 февраля, опубликованного на сайте организации.

Еще три заявки — о включении направлений «Умный город», «Цифровое сельское хозяйство» и «Цифровое строительство» — отправили на доработку.

Программа развития цифровой экономики была принята в середине 2017 года. Сейчас у нее пять направлений: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». По четырем направлениям были приняты детальные планы мероприятий до 2020 года, объем финансирования по ним составляет около 520 млрд руб., в том числе 150 млрд руб. должны выделить из бюджета. План мероприятий по пятому направлению, «Кадры и образование», правительственная комиссия рассмотрела 9 февраля, результат пока не объявлен. Ранее представитель Минкомсвязи заявил, что сейчас разрабатывается «около десятка» новых направлений, которые будут содержать предложения о развитии конкретных отраслей.

Из информации на сайте АНО следует, что заявку на включение нового направления в программу могут подготовить представители бизнес-сообщества при поддержке госорганов. Среди критериев отбора: наличие в команде представителей ведущих компаний отрасли, компетенций в отношении цифровой трансформации этой отрасли, успешных частных проектов, а также готовность реализовывать программу в том числе за счет частных средств.

После рассмотрения советом заявку на включение направления в программу должна рассмотреть и одобрить подкомиссия по цифровой экономике, возглавляемая первым заместителем руководителя аппарата правительства России Максимом Акимовым.

Заявки заинтересованных

Из протокола заседания следует, что заявку о включении направления «Цифровой транспорт и логистика» подали «Российские железные дороги» (РЖД), оператор системы взимания платы с грузового транспорта «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», специализирующееся на ИТ-решениях для отрасли.

По словам гендиректора «РТ-Инвест Транспортные системы» Антона Замкова, возможности ИТ-платформы «Платон» шире, чем те, которые используются сейчас, поэтому компания решила участвовать в программе. Она заинтересована в развитии новых сервисов для пользователей на базе этой платформы.

Представитель РЖД не ответил на вопросы РБК. Связаться с сотрудниками «ЗащитаИнфоТранс» не удалось.

В первых вариантах программы цифровой экономики предполагалось развитие беспилотного общественного транспорта: к 2020 году предлагалось организовать его опытную эксплуатацию в пяти городах, а к 2024 году — запустить такие системы в 12 городах. В окончательной редакции документа этого предложения уже не было.

Однако появление направления цифрового транспорта в программе не означает, что беспилотный общественный транспорт все-таки появится в России к 2024 году. Как рассказал РБК председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, который входит в совет при АНО «Цифровая экономика», «применительно к теме беспилотного транспорта предполагается развивать беспилотную доставку грузов».

Среди заявителей не оказалось члена АНО компании «Яндекс», которая разрабатывает беспилотный автомобиль. Представитель «Яндекса» не ответил на вопрос РБК, почему компания не присоединилась к заявке.

Представитель АНО «Цифровая экономика» не сообщил, какие компании участвовали в формировании заявок на новые направления программы цифровой экономики. Из протокола заседания совета следует, что заявку на включение направления «Цифровое здравоохранение» подали «Росатом», «Р-фарм», «Швабе», Национальный центр информатизации (НЦИ) и другие компании. Как пояснил представитель «Ростеха» («Швабе» и НЦИ входят в госкорпорацию), они занимаются разработкой и созданием продуктов и технологичных решений в области цифровой медицины, например информационных систем, которые позволяют интегрировать большое количество данных о пациентах, и производством неонатального оборудования. «Рассчитываем, что появление в программе цифровой экономики направления «Цифровое здравоохранение» стимулирует развитие инновационных медицинских проектов по диагностике и лечению наиболее важных заболеваний», — отметил представитель «Ростеха».

Среди компаний, продвигающих направление «Умный город», были «Ростелеком» и «Росатом». Об этом заявили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и первый замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Помимо этих компаний в заявке по «Умному городу» также участвовали КБ «Стрелка», Минстрой, Минкомсвязь, Институт Генплана Москвы и другие, уточнил представитель «Ростелекома».

Заявку по «Цифровому строительству» подавали «Росатом» и ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина».