Во всех поездах дальнего следования появится высокоскоростной интернет
В поездах «Российских железных дорог» (РЖД) дальнего следования появится высокоскоростной интернет. Соглашение, предусматривающее его внедрение, Федеральная пассажирская компания (ФПК) подписала с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ФПК — «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.
РЖД планирует оборудовать составы ФПК абонентскими терминалами для приема сигнала от низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440».
«В результате наши пассажиры и поездные бригады будут обеспечены качественной связью на всем пути следования», — сообщили в компании.
О разработке для поездов РЖД универсального терминала спутниковой связи «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) сообщало еще в сентябре 2024 года.
«В рамках действующего соглашения с РЖД мы готовим техническое решение для обеспечения спутниковой связью грузовых и скоростных составов, а также поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании», — рассказывали там.
В «Бюро 1440» тогда отмечали, что в России сейчас пролегает более 120 тыс. км железных дорог, часть которых остается без стабильной связи. Опрос, проведенный компанией, показал, что в быстром и бесперебойном доступе в интернет во время поездок нуждаются более 70% пассажиров поездов дальнего следования.
Wi-Fi уже есть в некоторых поездах дальнего следования ФПК. Компания собиралась оснастить им все поезда дальнего следования по мере обновления парка.
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