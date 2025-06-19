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ПМЭФ-2025 ,  
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Во всех поездах дальнего следования появится высокоскоростной интернет

Сюжет
ПМЭФ-2025
Высокоскоростной интернет появится во всех составах ФПК — их оборудуют абонентскими терминалами для приема сигнала от низкоорбитальной спутниковой группировки. Соглашение о внедрении разработки компания подписала с «Бюро 1440»
РЖД RU000A0JXN05 Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В поездах «Российских железных дорог» (РЖД) дальнего следования появится высокоскоростной интернет. Соглашение, предусматривающее его внедрение, Федеральная пассажирская компания (ФПК) подписала с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ФПК — «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.

РЖД планирует оборудовать составы ФПК абонентскими терминалами для приема сигнала от низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440».

«В результате наши пассажиры и поездные бригады будут обеспечены качественной связью на всем пути следования», — сообщили в компании.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О разработке для поездов РЖД универсального терминала спутниковой связи «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) сообщало еще в сентябре 2024 года.

«В рамках действующего соглашения с РЖД мы готовим техническое решение для обеспечения спутниковой связью грузовых и скоростных составов, а также поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании», — рассказывали там.

В «Бюро 1440» тогда отмечали, что в России сейчас пролегает более 120 тыс. км железных дорог, часть которых остается без стабильной связи. Опрос, проведенный компанией, показал, что в быстром и бесперебойном доступе в интернет во время поездок нуждаются более 70% пассажиров поездов дальнего следования.

Wi-Fi уже есть в некоторых поездах дальнего следования ФПК. Компания собиралась оснастить им все поезда дальнего следования по мере обновления парка.

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