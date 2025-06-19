Греф и Григоренко предупредили о рисках для детей от распространения ИИ

Искусственный интеллект удобнее поисковиков, но процесс образования следует перестроить, чтобы дети не разучились справляться с элементарными задачами, считает Греф. Григоренко посетовал на активное использование его ребенком ИИ

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Процесс образования в России должен быть перестроен, чтобы дети не разучились считать и писать в условиях активного развития и использования людьми искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил предправления Сбербанка Герман Греф, выступая на Петербургском международном экономическрм форуме (ПМЭФ) на сессии «»Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению».

Греф отвечал на вопрос, каким образом он использует искусственный интеллект в своей жизни. Предправления Сбербанка признался, что перестал пользоваться поисковиками для поиска информации в интернете,

«Мне сложно сказать, где я не использую это. Поисковиками я перестал пользоваться давно. Это (ИИ. — РБК) — быстрее и удобнее», — сказал Греф.

По его словам в чат, использующий эту технологию для ответа, он заходит по 20-30 раз в день.

«Проблема в том, как бы нам не разучиться думать и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать элементарные задачки, — отметил глава Сбербанка. — И, честно сказать, мы сильно опаздываем с этим. Уже несколько лет назад было ясно, что надо думать, как [с учетом ИИ] мы будем строить процесс образования в школах. На мой взгляд, сейчас нужно очень быстро начинать действовать».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в ответ на тот же вопрос рассказал, что он «борется» со своим ребенком, чтобы тот не использовал искусственный интеллект для решения задач, сдачи сессии. «Пока я проигрываю», — отметил Григоренко.

По словам депутата Госдумы Вячеслава Даванкова, он использует ChatGPT для проверки того, что его сын сделал с помощью другого чат-бота — DeepSeek.

«Я уже три года говорю, что те домашние задание, которые есть сейчас, нужно либо отменить, либо переделать. Нужны совершенно другие задания, которые помогали бы детям думать», — сказал Даванков.

Чат-боты, работа которых основана на технологии искусственного интеллекта, получили широкое распространение в последние годы. Один из наиболее популярных, ChatGPT — это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, рецензировать технические статьи, давать прогнозы, персональные советы и отвечать на любые вопросы. Бот запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. При этом его ответы можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

На эффективность ИИ в вопросах государственного управления и защиты правопорядка обращал внимание президент Владимир Путин. Нейросети в целом призваны «обеспечить укрепление» национальной обороноспособности, «качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций», отмечал он.