«Лаборатория Касперского» решила сохранить свою британскую компанию

Британский регулятор заявил о ликвидации Kaspersky Labs, ее активы должны были перейти королевству. Но «Лаборатория Касперского» остановила процесс, решив продолжить работу бывшей материнской компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Лаборатория Касперского» не позволила запустить процесс принудительной ликвидации своей британской холдинговой структуры Kaspersky Labs Limited, следует из документов, опубликованных в реестре юрлиц этой страны.

Уведомление о возможной ликвидации Kaspersky Labs Limited поступило 4 марта, процесс связан с неподачей финансовой отчетности. Аналогичное уведомление также поступило в адрес еще одной британской структуры «Лаборатории Касперского» Kaspersky Lab UK Limited. В нем уточнялось, что процесс ликвидации завершится через два месяца после поступления уведомления, при этом все имущество и права компании отойдут королевству. После этого «Лаборатория Касперского» направила регистратору обоснование, почему оба юрлица не должны быть исключены из реестра.

Представитель компании пояснил РБК, что уведомление о возможной ликвидации этих юрлиц возникло, поскольку компания не смогла вовремя завершить аудит финансовой отчетности из-за смены аудиторов. По его словам, «Лаборатория Касперского» предъявила регистратору доказательства технической невозможности предоставить аудированный финансовый отчет в установленный срок, в результате чего процесс исключения из реестра не был инициирован.

«Лаборатория Касперского» была основана в 1997 году Евгением Касперским, Алексеем Де-Мондериком, Вадимом Богдановым и первой женой Касперского Натальей. В 1999 году компания открыла свой первый зарубежный офис в Великобритании. Kaspersky Labs Limited была зарегистрирована в 2001 году. Изначально акции компании были распределены следующим образом: у Евгения Касперского было 400 из 999 акций, у Богданова и Де-Мондерика — по 200, у Натальи Касперской — 200. С 2007 года Богданов и Де-Мондерик начали постепенно снижать свои доли и полностью вышли из капитала Kaspersky Labs Limited в 2022 году. Одновременно у нее появлялись миноритарии с незначительными пакетами акций.

Касперские развелись в 1998 году, но поделили бизнес только в 2012-м — тогда Наталья вышла из капитала Kaspersky Labs Limited, ей отошла дочерняя компания InfoWatch. В 2022-м из состава акционеров Kaspersky Labs Limited полностью вышли Де-Мондерик и Богданов.

Kaspersky Labs Limited — холдинговая компания, которая контролирует все международные структуры «Лаборатории Касперского». До 2022 года этой же структуре принадлежало и российское юрлицо группы — АО «Лаборатория Касперского», но группа продала его напрямую Евгению Касперскому вместе еще с несколькими «дочками», среди них «Новые облачные технологии» (бренд «Мой Офис»). Как пояснил представитель «Лаборатории Касперского», решение приняли, чтобы «повысить устойчивость бизнеса в текущих условиях».

В Великобритании также работал офис «Лаборатории Касперского». В сентябре 2024-го стало известно о планах компании закрыть этот офис, уволить всех сотрудников и переориентировать местный бизнес на партнерский канал. Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил РБК, что они реализовали этот план.

Он уточнил, что холдинговая компания Kaspersky Labs Limited продолжает работу, чтобы обеспечивать эффективную операционную деятельность на международных рынках.

На данный момент «Лаборатория Касперского» работает в 200 странах, имеет 30 региональных офисов в 30 странах. По собственным данным компании, ее продуктами пользуются 200 тыс. организаций по всему миру, они установлены более чем на 1 млрд устройств. Численность сотрудников по всему миру составляет 5,3 тыс. Глобальная выручка от продажи решений в 2024 году выросла на 11%, до $822 млн. В России продажи выросли на 17,%, до 55,94 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 30% — до 7,4 млрд руб.

Еще в 2017 году власти США и Великобритании начали запрещать отвечающим за национальную безопасность ведомствам использовать антивирус «Лаборатории Касперского», а остальным госструктурам дали подобную рекомендацию, считая, что на фоне растущих попыток России шпионить за странами Запада этот софт может представляет собой угрозу. Летом 2024-го администрация США ввела полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения «Лаборатории Касперского». В компании тогда заявили, что «планируют использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с американскими партнерами и клиентами». В июне 2025-го под санкции попали топ-менеджеры компании.