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«ВымпелКом» предупредил о сбоях в работе интернета из-за обрыва каналов

Кабели компании, ведущие в Сибирь и на Дальний Восток, повреждены из-за действий «третьих лиц», сообщили в компании
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Неполадки в работе мобильного и домашнего интернета, которые могут возникнуть у пользователей «Билайна» в Сибири и на Дальнем Востоке, вызваны обрывом кабеля. Об этом РБК сообщила пресс-служба «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

«В данный момент абоненты «Билайн» в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета. Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц», — говорится в сообщении.

В компании извинились перед клиентами за неудобства и заверили, что предпринимают все нобходимые меры для восстановления связи.

«Сеть в Центральной России работает в штатном режиме», — заверили в компании.

Кабель «Ростелекома» в Якутии повредили из огнестрельного оружия
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В апреле 2020 года была повреждена магистральная линия связи «Ростелекома», из-за которой абоненты провайдера в Якутии остались без связи. Повреждение кабеля произошло в 8 км от города Алдан. В результате расследования выяснилось, что кабель был поврежден в результате стрельбы из огнестрельного оружия.

В апреле 2017 года в результате «работы сторонней организации» был поврежден магистральный кабель «Ростелекома» на участке Селихино — Ягодный Хабаровского края. Авария затронула более 80 тыс. человек. Источник, близкий к компании, рассказал тогда РБК, что «некая организация меняла русло реки в тайге и перекопала все вокруг, повредив кабель». По его словам, в компании были удивлены, почему их не уведомили о проведении подобных работ и почему не проверили маркировку трассы, где проложен кабель.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Гордеев
Теги: кабель, обрыв, «Билайн»
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