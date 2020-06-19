«ВымпелКом» предупредил о сбоях в работе интернета из-за обрыва каналов

Кабели компании, ведущие в Сибирь и на Дальний Восток, повреждены из-за действий «третьих лиц», сообщили в компании

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Неполадки в работе мобильного и домашнего интернета, которые могут возникнуть у пользователей «Билайна» в Сибири и на Дальнем Востоке, вызваны обрывом кабеля. Об этом РБК сообщила пресс-служба «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

«В данный момент абоненты «Билайн» в Сибири и на Дальнем Востоке могут испытывать ограничения в доступе к услугам мобильного и домашнего интернета. Это происходит из-за обрыва магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц», — говорится в сообщении.

В компании извинились перед клиентами за неудобства и заверили, что предпринимают все нобходимые меры для восстановления связи.

«Сеть в Центральной России работает в штатном режиме», — заверили в компании.