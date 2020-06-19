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РФПИ и Baring решили инвестировать в крупнейшего IT-разработчика

РФПИ вместе с RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok начали переговоры об инвестициях в компанию «СКБ Контур». Фонды могут вложить 1,5 млрд руб. в расширение продуктовой линейки компании
Головной офис «СКБ Контур» в Екатеринбурге
Головной офис «СКБ Контур» в Екатеринбурге (Фото: deboshir214 / Wikimedia Commons)

Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами IT-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.

Инвестиция может быть осуществлена в рамках созданной в начале июня платформы размером до $200 млн и ориентированной на компании среднего размера, пострадавших в кризис.

«СКБ Контур» — разработчик сервисов для электронного документооборота и интернет-отчетности, решений для торговли и ведения бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках. Головной офис расположен в Екатеринбурге. В группу входят несколько юрлиц, головное — АО «Производственная фирма «СКБ Контур». Совладельцами этой компании, по данным СПАРК, являются 9 физлиц. Ее выручка в 2019 году — 14 млрд руб., чистая прибыль — 796,8 млн руб.

Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Бизнес
Кирилл Дмитриев

Как пояснил РБК представитель РФПИ, речь идет об инвестициях в размере 1,5 млрд руб., которые предоставят «СКБ Контур» в обмен на миноритарную долю компании. Ее размер не раскрывается, представитель РФПИ лишь пояснил, что инвестиции будут использованы для развития бизнеса компании, никто из нее не выходит. «Компания фундаментально очень качественная. На фоне пандемии коронавируса открываются новые точки роста, для реализации которых требуются сильные партнеры и финансирование. Цель инвестиции — расширение продуктовой линейки и увеличение количества клиентов», — отметил представитель РФПИ.

Председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов подтвердил, что компания ведет переговоры с РФПИ и другими участниками платформы, но подчеркнул, что пока они находятся на начальной стадии. По его словам, пандемия подстегнула спрос на системы электронного документооборота. Во второй половине апреля — мае объем подключений клиентов к ним оказался на выше 50%, чем ожидала компания. Но и раньше этот показатель рос в среднем на десятки процентов. На данный момент, по оценке «СКБ Контур», почти 10% российских компаний используют системы электронного документооборота.

«Пандемия не стала драйвером для поиска инвесторов, так совпало. Мы ищем не просто деньги, а партнеров по бизнесу. В этом смысле нам интересно общаться с РФПИ и другими участниками альянса», — добавил Дмитрий Мраморов.

Авторы: Анна Балашова, Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко
Теги: РФПИ, Леонид Богуславский, Baring Vostok, электронный документооборот
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