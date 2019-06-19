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NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Технологии и медиа ,  
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WSJ узнала о планах по созданию YouTube Kids
Видеохостинг планирует создать отдельный проект для детского контента, который будет называться YouTube Kids. Авторы идеи считают, что это позволит защитить юных пользователей от роликов сомнительного содержания
Фото: Sophia Kembowski / DPA / ТАСС

Идея создать отдельный YouTube для детей может быть очень рискованной, поскольку подобный контент очень популярен на видеохостинге и привлекает деньги рекламодателей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Однако в руководстве компании согласились с критикой тех пользователей, которые говорят, что дети слишком часто получают доступ к роликам, которые им смотреть не положено.

Еще одним вариантом ограничения доступа детей к взрослому контенту является изменение в обычных настройках YouTube. Сейчас после просмотра одного видео пользователь автоматически переключается на следующее в соответствии с системой рекомендаций видеохостинга. В этом случае есть вариант, что юный зритель увидит ролик, который может оказаться «небезвредным», отмечает WSJ.

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В YouTube подчеркивают, что на фоне возрастающей популярности видеохостинга в компании задумываются о том, как улучшить качество контента, в том числе и в вопросе «роликов для детей», сообщила официальный представитель компании. При этом в YouTube конкретные изменения не комментируют. Там объясняют, что речь идет о внутренней политике компании.

WSJ указывает, что возможным поводом для изменения внутренней политики YouTube стал иск группы адвокатов, которые заявили, что видеохостинг размещал ролики, не сообщая в них об «опасности» контента для несовершеннолетних. По одной из версий, YouTube Kids создается именно для того, чтобы избежать судебного процесса, пишет газета.

Автор: Артем Филипенок
Теги: YouTube
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