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Россияне обогнали индийцев и бразильцев по тратам в мобильных приложениях
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Россияне обогнали индийцев и бразильцев по тратам в мобильных приложениях
Технологии и медиа, 19 июн, 00:03
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Россияне обогнали индийцев и бразильцев по тратам в мобильных приложениях
В первом квартале 2018 года владельцы мобильных игр получали в среднем по $0,42 от российских пользователей, онлайн-магазины — по $6,4, а трэвел-приложения — по $24,4. В России тратят больше, чем в Индии, но меньше, чем в США
Фото: Francisco Seco / AP

Доходный шопинг

В первом квартале 2018 года общая выручка мобильных приложений по всему миру составила $2,4 млрд. Об этом говорится в исследовании компании AppsFlyer, проведенном совместно с Facebook (есть в распоряжении РБК). В выручке учитываются траты пользователей как на покупку самого приложения, так и на дополнительный контент, а также доход от рекламы.

Исследователи не раскрывают, как распределены доходы разработчиков приложений между пользователями разных стран, они используют показатель LTV (Live Time Value) — усредненный доход от одного пользователя для различных типов мобильных приложений в определенный период времени.

LTV игровых приложений в России в первом квартале года составил $0,42, в приложениях для совершения покупок (речь о мобильных сервисах магазинов, например eBay, AliExpress, Lamoda и др.) — $6,4. В туристических приложениях (в этой категории LTV измеряется за 180 дней) один российский пользователь в среднем тратил $24,4. Во всех этих категориях по уровню LTV Россия опережала или была на одном уровне с пользователями из Индии, Бразилии и Индонезии, но отставала от Великобритании и США.

Во всем мире всего 3,8% пользователей мобильных игр приносят доход их владельцам напрямую через покупки в приложениях, но эти пользователи «чрезвычайно ценные» — средняя прибыль от каждого такого пользователя составляет $70,3. Среди пользователей приложений магазинов количество тех, кто платит, выше — 9,7%, но средняя прибыль на одного пользователя в таких приложениях ниже, чем в игровых, — $13,88. В туристических приложениях доля платящих пользователей составила 9,6%, а средняя прибыль на одного за 180 дней — $29,4.

Большую часть доходов разработчики получают от бесплатных приложений с возможностью внутренних покупок («монеты» или другие валюты в игре, предметы в приложении-магазине, бронирование авиарейса в туристическом приложении и т.д.), а также за счет размещения в них рекламы. Платные приложения и подписки не пользуются популярностью — за исключением небольшого процента приложений с уникальным контентом от ведущих производителей, отмечается в исследовании.

Android против iOS

Пользователи операционной системы iOS приносят больше доходов разработчикам приложений, чем пользователи Android. На обеих платформах частота покупок примерно одинакова, а доля готовых к тратам пользователей на iOS только на 2 п.п. больше, чем на Android, но LTV для владельцев устройств от Apple на 90-й день был на 70% выше, чем для пользователей Android.

В исследовании говорится, что с 2016 года доля приложений, измеряющих доходы, утроилась, что положительно повлияло на прибыль их разработчиков: с 2016 по 2018 год она увеличилась на 83%.

Представитель пресс-службы AliExpress отметил, что мобильное приложение для них — это основной канал коммуникации сервиса с пользователями. «В России на него приходится более 65% всех наших продаж, а Россия входит в топ-3 наиболее активных рынков AliExpress», — пояснил представитель компании.

Руководитель отдела электронного маркетинга OZON.travel Дмитрий Пак рассказал РБК, что компания регулярно рассчитывает LTV пользователей, так как это один из немногих способов, который помогает определить, насколько целесообразно вкладывать в привлечение клиентов. По его словам, доходы от приложения растут вместе с количеством его установок. «По сравнению с маем 2017 года в мае этого года доля продаж через приложение возросла на 56%. Этот рост достигнут в первую очередь благодаря рекламным ресурсам», — отметил он, добавив, что у многих классических интернет-магазинов продажи через приложение уже превышают 50% в общем обороте, хотя в российском трэвел-сегменте таких цифр пока нет. «Доходы приложений в России остаются на определенном уровне, конечно же, из-за уровня доходов людей. В кризисное время начинается активная экономия, и траты на приложения сокращаются. Что характерно для индустрии путешествий, то мы видим ярко выраженную тенденцию: люди активно ищут в приложении, а покупают уже на десктопе. В нашей отрасли нет импульсивных покупок, каждая трата обдумана, и в силу того что суммы на перелеты немаленькие, люди стараются приобретать билеты через десктоп, это кажется им надежнее», — пояснил Дмитрий Пак.​

Руководитель студии IT Territory (входит в Mail.Ru Group) Александр Енин также отметил, что LTV является ключевой характеристикой аудитории мобильных приложений, и вместе с CPI (Сost Per Install, цена установки приложения) определяет перспективы продукта на рынке. По его словам, у российских геймеров показатель LTV действительно ниже, чем в Великобритании и США. «Это зависит, с одной стороны, от платежеспособности игроков, с другой — популярности продукта в той или иной стране», — cказал он.

Facebook ни при чем

Как указали авторы исследования, все данные для него были собраны анонимно и в обобщенном виде компанией AppsFlyer и официальным партнером по измерению эффективности мобильной рекламы Facebook, но «информация не поступала от Facebook и не была приобретена у Facebook».

Ранее в марте этого года компания Facebook оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что данные более 87 млн пользователей Facebook могли использоваться без их ведома. Информация через специальное приложение попала в распоряжение британской компании Cambridge Analytica, которая составляла с ее помощью психологические портреты избирателей США. После инцидента социальная сеть ограничила доступ сторонних приложений к некоторым категориям данных, в частности третьи лица больше не могут получать информацию со страниц друзей пользователя. Компания сделала более заметной для пользователей информацию о том, какие приложения имеют доступ к данным и как можно отписаться от ненужных сервисов.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: Facebook , мобильные приложения , приложения , мобильные игры
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