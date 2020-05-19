Хакеры похитили данные 9 млн пассажиров EasyJet

В большинстве случаев злоумышленники сумели получить доступ только к адресам электронной почты пассажиров и данным об их полетах. Однако в небольшом числе случаев хакеры сумели похитить и данные банковских карт

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Неизвестные хакеры сумели проникнуть в информационную систему британской авиакомпании-лоукостера EasyJet и похитили данные около 9 млн ее пассажиров. Об этом говорится в сообщении самой компании.

«Мы хотели бы принести извинения тем клиентам, которые пострадали от этого инцидента», — заявил глава EasyJet Йохан Лундгрен.

В компании заверили, что в подавляющем большинстве случаев злоумышленники сумели получить доступ только к адресам электронной почты пассажиров и данным об их полетах, вся остальная же информация осталась для них секретом. Однако в небольшом числе случаев хакеры сумели похитить и данные банковских карт. В сообщении EasyJet отмечается, что украдены сведения о картах 2208 человек.

Компания заявила, что ее специалисты уже связались со всеми хозяевами этих карт, предупредили об опасности и предложили свою помощь. С остальными клиентами, чьи данные утекли к хакерам, EasyJet намерена связаться в ближайшее время.