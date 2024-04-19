Михалков увидел «страшную опасность» в дипфейках

Михалков считает, что дипфейки могут привести к «непредвиденным последствиям», а просмотр порно с созданными с помощью технологии образами известных людей грозит «разрушением человеческой сущности»

Никита Михалков (Фото: Министерство культуры РФ)

Технология дипфейков представляет «страшную опасность», ее следует запретить, поскольку это может привести к «непредвиденным последствиям», заявил председатель Союза кинематографистов, президент Московского международного фестиваля (ММКФ), народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков.

Дипфейк — технология генерации изображения на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно, например, изменить лицо или голос на видео- и аудиозаписях.

«Я считаю, что страшная опасность заключается в дипфейках. Опасность, которую мы не можем даже сейчас оценить. Когда появятся на экране актеры, исполненные методом дипфейка, [народный артист СССР, актер и режиссер Сергей] Бондарчук или [народная артистка СССР Нонна] Мордюкова, кто-то еще, и они будут говорить слова, которые они бы сами никогда не сказали, это преступление», — сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

Сергей Бондарчук умер в 1994 году, Мордюкова — в 2008-м.

Также Михалков считает, что просмотр порнороликов с дипфейками знаменитых людей, которые не имели к этому отношения, является «разрушением человеческой сущности, человеческих и семейных отношений». «Это диверсия, вредительство. Я считаю, что если мир, взявшись за руки, не запретит этого категорически, то мы можем столкнуться с абсолютно непредвиденными последствиями, какие могут быть после извержения вулкана и цунами — в нравственном смысле», — резюмировал режиссер.

В конце марта продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что в фильме «Манюня: приключения в Москве», премьера которого назначена на 30 мая, появится народный артист СССР Юрий Никулин, умерший в 1997 году. Его образ воссоздадут с помощью технологии дипфейка. Андреасян заявил, что авторы получили разрешение у семьи Никулиных на использование образа артиста.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании с участием министра культуры Ольги Любимовой назвала использование образа Никулина в кино «тревожным», передавали «Известия». По ее мнению, использование дипфейков может привести к тому, что ныне живущие артисты окажутся не востребованы, а покойные потеряют свою ценность, поскольку «смажется» ощущение утраты.

Ямпольская рассказала об идее не выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых ключевые роли отданы дипфейкам, и предположила, что качество задумки в результате будет «нижайшим». Любимова согласилась с позицией главы думского комитета, отметив, что «почувствовала себя каким-то ретроградом, когда увидела, что Никулина сыграет кукла».