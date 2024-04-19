МИД предложил разрешить подтверждать аккаунт «Госуслуг» из-за рубежа

МИД предложил разрешить россиянам в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане подтверждать учетную запись на «Госуслугах». Без этого они не могут полноценно пользоваться порталом, а за рубежом находятся более 15 млн граждан

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Министерство иностранных дел (МИД) предложило провести эксперимент по получению россиянами, которые находятся за пределами страны, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Это, в частности, позволит им в режиме онлайн подтвердить аккаунт на «Госуслугах». Об этом говорится в опубликованном проекте постановления правительства.

Эксперимент предлагается провести с 1 июля этого года до 31 декабря 2025-го на территории Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Предполагается, что в эксперименте, кроме самого МИДа примут участие представительства России в перечисленных странах, Россотрудничество и его филиалы в Узбекистане и Казахстане, удостоверяющий «Аналитический Центр», а также заинтересованные граждане России — эти загранучреждения и будут заниматься оформлением электронных подписей. Помимо «Госуслуг», «ключи» нужны для «дистанционного заключения договоров гражданско-правового характера, реализацию трудовых отношений и образовательных потребностей», уточняется в документах.

К 1 октября 2025 года участники эксперимента должны будут представить в правительство доклад о его предварительных результатах с оценкой целесообразности его продолжения и распространения на территории других стран.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен «на защиту прав и свобод граждан России», находящихся за рубежом, «в условиях санкционного давления». В документе приводится оценка экспертов, согласно которой за пределами России пребывает более 15 млн россиян, «которые фактически не имеют возможности дистанционно обратиться за получением государственных и муниципальных услуг». Причина проблемы в том, что дистанционные способы обращения за государственными и муниципальными услугами, использование других информационных систем «тесно связаны с вопросами доверенной идентификации, аутентификации и получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», а эти сервисы сейчас не работают за пределами России.

РБК направил запрос в МИД.

Как уезжали россияне После начала специальной военной операции на Украине, а также после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года из России уехала часть граждан, в первую очередь мужчин. Только среди IT-специалистов весной 2022 года уехали не менее 100 тыс. человек, оценивала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Часть российских сотрудников международных технологических компаний переводились в офисы в Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане, ОАЭ и других стран. Кроме того, некоторые отечественные компании открыли или расширили зарубежные офисы, разрешив российским сотрудникам работать из них. Например, так сделал «Яндекс». Впрочем, в правительстве заявляли, что до 80% уехавших айтишников через несколько месяцев вернулись в Россию.

Идея о предоставлении россиянам, находящимся за рубежом, возможности получать и продлевать квалифицированную электронную подпись не нова, указал юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, в июле 2023 года подобный проект находился в разработке у Минцифры и Россотрудничества. Инициатива поможет тем, у кого истек срок действия электронной подписи, говорит Казанцев.

«Многие россияне по разным причинам фактически живут и работают за рубежом. Если при этом у такого человека нет квалифицированной электронной подписи или ее срок действия истек, ему придется физически возвращаться в Россию, чтобы получить новую подпись. А без подписи многие госуслуги будут недоступны онлайн, что опять же приводит к необходимости физического возвращения в Россию и сопутствующим этому временным и материальным затратам», — пояснил юрист.

Он подчеркнул, что особенно актуальной эта мера будет для россиян, имеющих статус индивидуального предпринимателя или занимающихся бизнесом через юрлицо — с помощью квалифицированной подписи они смогут удаленно взаимодействовать с налоговой инспекцией, контрагентами, банками и многими другими организациями, принимающими документы, подписанные такой подписью.

Квалифицированная электронная подпись также позволяет зарегистрировать компанию или индивидуального предпринимателя, подписать документы для подачи в суд, подать заявление на оформление загранпаспорта или водительского удостоверения, на регистрацию брака или оформление развода, заключить договор купли-продажи недвижимости, напоминает советник налоговой практики юридической компании ЭБР Игорь Грибков. По словам директора по правовым инициативам Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Александры Орехович, подтвержденная запись, в том числе тем гражданам, проживающим за рубежом, необходима в разных сферах жизни, например для проверки налоговых начислений; получения различных справок, требуемых за рубежом; заключения договоров; в сфере трудовых отношений с работодателем. Без такой учетной записи пользователь максимум может записаться куда-либо, но получить онлайн-услугу не получится, резюмировала Орехович.