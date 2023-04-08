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Технологии и медиа ,  
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Крупнейшие рекламодатели после ухода западных брендов. Инфографика

Расходы 30 крупнейших рекламодателей в России на продвижение составили ₽141,4 млрд

За год среди крупнейших рекламодателей в России произошли большие изменения. Из их числа ушли Nestle, Procter & Gamble, Mars-Russia, L’Oreal, Reckitt Benckiser, Ferrero, Coca-Cola, Samsung Electronics и Sanofi Aventis.

После их ухода в топ-15 крупнейших рекламодателей — только российские бренды. Возглавили их «Яндекс», «Сбер» и Ozon. Совокупные бюджеты на продвижение топ-30 крупнейших рекламодателей на российском рынке в 2022 году составили 141,4 млрд руб., следует из расчетов отраслевого издания Adindex.

Крупнейшие рекламодатели после ухода западных брендов. Инфографика

Авторы
Теги
Анастасия Санникова, Евгения Стогова
реклама рекламодатели
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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