Крупнейшие рекламодатели после ухода западных брендов. Инфографика

За год среди крупнейших рекламодателей в России произошли большие изменения. Из их числа ушли Nestle, Procter & Gamble, Mars-Russia, L’Oreal, Reckitt Benckiser, Ferrero, Coca-Cola, Samsung Electronics и Sanofi Aventis.

После их ухода в топ-15 крупнейших рекламодателей — только российские бренды. Возглавили их «Яндекс», «Сбер» и Ozon. Совокупные бюджеты на продвижение топ-30 крупнейших рекламодателей на российском рынке в 2022 году составили 141,4 млрд руб., следует из расчетов отраслевого издания Adindex.