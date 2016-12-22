Google отключила возможность обхода блокировок через ее домен

Компания Google лишила разработчиков приложений использовать свой домен для обхода блокировок. Она объяснила это плановой модернизацией программного обеспечения

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Разработчики приложений больше не смогут использовать домен Google для обхода блокировок, пишет издание The Verge.

Изменения в сетевой архитектуре Google ранее 13 апреля заметили разработчики системы прокси-серверов для организации анонимного сетевого соединения Tor. Позже сама компания подтвердила, что внесла изменения в программное обеспечение.

«Подставные домены никогда не входили в поддерживаемый Google функционал», — пояснил представитель компании.

«До недавнего времени они работали из-за особенностей нашего стека программного обеспечения. Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках планового обновления программного обеспечения подставные домены больше не работают. больше не работает. Мы не планируем в будущем возвращать эту функцию», — пояснил он.

Как отмечает издание, нововведение Google угрожает нарушить работу сервисов, которые позволяют обходить цензуру в сети, таких как мессенджер Signal, GreatFire.org и VPN-сервисы Psiphon.

Ранее 18 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что в ходе попыток заблокировать мессенджер Telegram в России операторы связи заблокировали 18 подсетей Amazon и Google. По его словам, после того, как Telegram перешел на подсеть Google, в которой было 540 тыс. IP-адресов, ведомство решило заблокировать их. «Конечно, такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течение двух-четырех минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть», — пояснил тогда глава Роскомнадзора.

