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Технологии и медиа ,  
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Ракета Falcon 9 оставила длинный след в небе над США

Кадры полета ракеты Falcon 9 со спутниками

Ракета Falcon 9 оставила длинный след в небе над США
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В США компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Она вывела на орбиту 22 мини-спутника для системы Starlink. Ракету запустили со стартовой площадки на базе космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

После запуска многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась во второй раз, приземлилась на морскую платформу. Жители США видели запуск ракеты и засняли на видео. На кадрах виден длинный инверсионный след после ее полета.

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