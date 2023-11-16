«Яндекс» создал свой электровелосипед для курьеров и новую колонку

Электровелосипед для курьеров «Яндекс» (Фото: пресс-служба «Яндекс») Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс»

«Яндекс» создал электровелосипед для курьеров, который самостоятельно следит за скоростью и не позволяет превысить ее. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Он создан по их [курьеров] пожеланиям: всесезонный, с емким аккумулятором и багажником для сумки. Велосипед сам следит за скоростью и не даст превысить установленный на участке лимит», — подчеркнули в «Яндексе».

Помимо этого, компания представила «Яндекс.Станцию» «Дуо Макс», впервые оснащенную камерой и сенсорным экраном. На новой колонке пользователь сможет смотреть кино и общаться по видеосвязи, а «Алиса» будет не только произносить, но и показывать свои ответы.

Яндекс.Станция «Дуо Макс» (Фото: пресс-служба «Яндекс») Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс»

«Яндекс» также сообщил о создании совместно с сервисом VSporte системы видеоаналитики, которая отслеживает перемещения игроков по полю во время футбольных матчей и показывает скорости, траектории и другую игровую статистику.

Система видеоаналитики (Фото: пресс-служба «Яндекс») Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс»

Были обновлены и «Яндекс.Карты»: теперь на карте видны фото и краткие описания мест и организаций, а внутри карточек появились интерактивные сторис с главными фактами — их пишет нейросеть YandexGPT.

В конце октября пользователям «Яндекса» стала доступна обновленная версия сервиса «Яндекс.Карты», на которой появились карты с более подробной разметкой для водителей. Дороги начали изображаться с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности.

Обновленные «Яндекс.Карты» (Фото: пресс-служба «Яндекс») Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс» Фото: пресс-служба «Яндекс»

На обновленной карте Москвы в пределах ТТК «размечено все, кроме дворов», а также МКАД и крупные магистрали столицы, уточнили в компании. Также детально размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.