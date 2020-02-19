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«Ростелеком» сообщил о следственных действиях в своих офисах

Девятерых сотрудников компании подозревают в картельном сговоре. Причиненный ими ущерб оценивается в 788 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в офисах компании ПАО «Ростелеком» по делу о злоупотреблениях в сфере закупок. Компания активно сотрудничает с правоохранителями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Информированный источник «Интерфакса» заявил, что полицейские задержали девять сотрудников компании.

«Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», — сообщили в пресс-службе компании.

Бывшего замдиректора «Ростелекома» в Петербурге оштрафовали на 2 млн руб.
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В компании отметили, что она активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет всю необходимую информацию и создает условия для проведения оперативных мероприятий. В интересах следствия другие детали не раскрываются, добавили в «Ростелекоме».

Как сообщил источник «Интерфакса», речь идет о картельном сговоре на 788 млн руб. По его словам, задержаны девять сотрудников компании. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК России (Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)».

Собеседник агентства рассказал, что речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые проводились «Ростелекомом» в прошлом году. Обыски проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области и сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах Воронежской области, подозреваемые вступили в картельный сговор при проведении торгов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Авторы: Анастасия Скрынникова, Михаил Юшков
Теги: «Ростелеком», картельный сговор
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