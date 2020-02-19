«Ростелеком» сообщил о следственных действиях в своих офисах

Девятерых сотрудников компании подозревают в картельном сговоре. Причиненный ими ущерб оценивается в 788 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в офисах компании ПАО «Ростелеком» по делу о злоупотреблениях в сфере закупок. Компания активно сотрудничает с правоохранителями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Информированный источник «Интерфакса» заявил, что полицейские задержали девять сотрудников компании.

«Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», — сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что она активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляет всю необходимую информацию и создает условия для проведения оперативных мероприятий. В интересах следствия другие детали не раскрываются, добавили в «Ростелекоме».

Как сообщил источник «Интерфакса», речь идет о картельном сговоре на 788 млн руб. По его словам, задержаны девять сотрудников компании. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК России (Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)».