Бывшего замдиректора «Ростелекома» в Петербурге оштрафовали на 2 млн руб.

Суд оштрафовал Тимура Свирина, бывшего топ-менеджера ​Северо-Западного филиала «Ростелекома», на 2 млн руб. по делу о мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

«Свирин вину признал полностью, дело слушалось в особом порядке», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал РБК Петербург, Свирин, занимая должность замдиректора «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», использовал свое служебное положение и похитил средства «АИК-Телекома» (эта компания — победитель открытого запроса на право поставки оборудования). Топ-менеджер «потребовал у гендиректора» компании-подрядчика 2% от стоимости поставленного по договору оборудования.

«Аналогичная преступная схема была использована Свириным в отношении этого же ООО по второму договору», — сказано в сообщении. После передачи Свирину от подрядчика 500 тыс. руб. он был задержан сотрудниками ФСБ. Суд арестовал экс-замдиректора «Ростелекома» в конце августа, он был определен в СИЗО №1 «Кресты».