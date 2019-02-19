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Технологии и медиа ,  
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YouTube решил смягчить систему наказания пользователей за нарушения
Видеохостинг объявил, что не будет сразу лишать пользователей доступа к сервису, а сначала предупредит их о допущенном нарушении правил
Фото: Jeff Chiu / AP

Сервис видеохостинга YouTube (принадлежит Google) объявил об изменении правил сообщества. Теперь пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования. Об этом говорится в блоге создателей YouTube.

В сообщении отмечается, что пользователи считают приоритетными в работе хостинга «четкую политику и прозрачность» в вопросе применения предупреждений со стороны администрации YouTube.

«С самых первых дней [работы YouTube] мы полагались на систему трех «страйков» (предупреждений. — РБК) и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями, — говорится в блоге. — И это работает: 94% тех, кто получает первый «страйк», никогда не получают второго».

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Согласно этой системе, после первого нарушения пользователь видеохостинга получал предупреждение от сервиса и на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции, после второго следовал двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокировали на три месяца.

Согласно обновленным правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует. При последующих нарушениях последуют предупреждениях: сначала недельный запрет на проведение трансляций и добавление новых материалов, затем, за повторное нарушение в течение 90 дней, последует двухнедельный запрет на загрузку контента. Третий предусматривает блокировку аккаунта на 3 месяца.

Новые правила начнут действовать с 25 февраля.

Правила YouTube запрещают размещать:

  • контент сексуального и порнографического характера;
  • видео, побуждающее зрителей к действиям, которые могут привести к серьезным увечья;
  • видео с унизительными высказывания или призывами к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей, в том числе на основании их расы, пола, возраста, сексуальной ориентации или половой принадлежности;
  • ролики с натуралистичными изображениями шокирующего и сенсационного характера;
  • оскорбительные видео и комментарии, а также призывы к агрессивным действиям и нарушению правил сервиса;
  • спам и ложные метаданные.

Также хостинг запрещает нарушать авторские права и публиковать чужие видео без разрешения.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: YouTube
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