YouTube решил смягчить систему наказания пользователей за нарушения

Видеохостинг объявил, что не будет сразу лишать пользователей доступа к сервису, а сначала предупредит их о допущенном нарушении правил

Фото: Jeff Chiu / AP

Сервис видеохостинга YouTube (принадлежит Google) объявил об изменении правил сообщества. Теперь пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования. Об этом говорится в блоге создателей YouTube.

В сообщении отмечается, что пользователи считают приоритетными в работе хостинга «четкую политику и прозрачность» в вопросе применения предупреждений со стороны администрации YouTube.

«С самых первых дней [работы YouTube] мы полагались на систему трех «страйков» (предупреждений. — РБК) и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями, — говорится в блоге. — И это работает: 94% тех, кто получает первый «страйк», никогда не получают второго».

Согласно этой системе, после первого нарушения пользователь видеохостинга получал предупреждение от сервиса и на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции, после второго следовал двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокировали на три месяца.