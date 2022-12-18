Disney понизил прогнозы по сборам сиквела фильма «Аватар»

Мировая премьера фильма «Аватар. Путь воды» состоялась 16 декабря. За первые дни показа картина собрала $53 млн на внутреннем рынке — меньше, чем продолжения «Доктора Стрэнджа» и «Черной пантеры»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Компания Walt Disney Co. пересмотрела прогнозы по сборам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» после того, как за первые два дня показов лента собрала $53 млн на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg.

В компании считают, что в США и Канаде кассовые сборы фильма за первый уик-энд (16-18 декабря) составят от $130 до $150 млн. Ранее Disney прогнозировал, что они превысят $150 млн. Это более чем вдвое превышает сборы первого «Аватара», вышедшего в 2009 году — в первый уик-энд они составили $77 млн на внутреннем рынке, отмечает Axios.

Премьера картины состоялась 16 декабря. С этого момента на международной арене фильм собрал $127,1 млн.

Кассовые показатели второго «Аватара» в США и Канаде оказались ниже, чем у ряда других картин, вышедших в этом году, передает Axios: так, в первые дни проката «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал $90,7 млн, «Черная пантера: Ваканда навеки» — $84,2 млн, а «Бэтмен» — $56,6 млн.

Кэмерон в ноябре говорил в интервью GQ, что стоимость производства продолжения «Аватара» оказалась настолько высокой, что для того, чтобы окупиться, лента должна «стать третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории» Режиссер не стал называть точную сумму, по данным Bloomberg, на создание фильма могло уйти более $350 млн.

Сейчас самым кассовым фильмом является первый «Аватар», собравший $2,9 млрд в международном прокате. Следом идут «Мстители. Финал» ($2,8 млрд), «Титаник» ($2,2 млрд) и «Звездные войны: пробуждение силы» ($2,1 млрд).

В сентябре Кэмерон сообщил о работе над третьей и четвертой частями «Аватара».