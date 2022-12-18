Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Молдавский министр сообщил о достижении независимости от российского газа Бизнес, 04:19
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 04:02
Пожар на складе во Владивостоке потушили спустя более 14 часов Общество, 03:56
В ЮАР три человека погибли из-за мощной волны Общество, 03:37
Disney понизил прогнозы по сборам сиквела фильма «Аватар» Технологии и медиа, 03:27
В Венгрии торговая сеть ограничила отпуск товаров по льготным ценам Экономика, 03:04
Аналитики назвали страну, которая тратит на помощь Украине более 1% ВВП Политика, 02:29
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника Starlink Технологии и медиа, 02:07
Кто такой продакт-менеджер, сколько он зарабатывает и как им стать Life, 02:01
Посол России в Сербии покинул съезд партии из-за слов экс-премьера Греции Политика, 01:40
Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова Политика, 01:36
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением после обстрела Политика, 00:51
Сунак отказался от планов Трасс заключить долгосрочные контракты на газ Политика, 00:40
Технологии и медиа ,  
0 

Disney понизил прогнозы по сборам сиквела фильма «Аватар»

Disney понизил прогнозы по сборам сиквела фильма «Аватар» после первых дней показа
Мировая премьера фильма «Аватар. Путь воды» состоялась 16 декабря. За первые дни показа картина собрала $53 млн на внутреннем рынке — меньше, чем продолжения «Доктора Стрэнджа» и «Черной пантеры»
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Компания Walt Disney Co. пересмотрела прогнозы по сборам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» после того, как за первые два дня показов лента собрала $53 млн на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg.

В компании считают, что в США и Канаде кассовые сборы фильма за первый уик-энд (16-18 декабря) составят от $130 до $150 млн. Ранее Disney прогнозировал, что они превысят $150 млн. Это более чем вдвое превышает сборы первого «Аватара», вышедшего в 2009 году — в первый уик-энд они составили $77 млн на внутреннем рынке, отмечает Axios.

Премьера картины состоялась 16 декабря. С этого момента на международной арене фильм собрал $127,1 млн.

Кассовые показатели второго «Аватара» в США и Канаде оказались ниже, чем у ряда других картин, вышедших в этом году, передает Axios: так, в первые дни проката «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал $90,7 млн, «Черная пантера: Ваканда навеки» — $84,2 млн, а «Бэтмен» — $56,6 млн.

Кэмерон в ноябре говорил в интервью GQ, что стоимость производства продолжения «Аватара» оказалась настолько высокой, что для того, чтобы окупиться, лента должна «стать третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории» Режиссер не стал называть точную сумму, по данным Bloomberg, на создание фильма могло уйти более $350 млн.

Сейчас самым кассовым фильмом является первый «Аватар», собравший $2,9 млрд в международном прокате. Следом идут «Мстители. Финал» ($2,8 млрд), «Титаник» ($2,2 млрд) и «Звездные войны: пробуждение силы» ($2,1 млрд).

Читайте на РБК Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Сервисов по релокации все больше, а переехать все сложнее. В чем причина
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Фото: Shutterstock «Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe
Фото: Chris Hondros / Getty Images Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Фото: Chanhee Lee / Unsplash Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
Фото: Joe Raedle / Getty Images Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу

В сентябре Кэмерон сообщил о работе над третьей и четвертой частями «Аватара».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
фильм кассовые сборы The Walt Disney Company «Аватар»
Материалы по теме
Продюсер второй части «Аватара» сообщил детали сюжета фильма
Технологии и медиа
«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Технологии и медиа
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter