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Производитель телешоу «Дом-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
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Производитель телешоу «Дом-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
Технологии и медиа, 16:43
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Производитель телешоу «Дом-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
Владелец «Муз ТВ» Иван Таврин нашел покупателя на «Руформ» — совместный проект с «Газпром-Медиа», управляющий, в частности, сервисом RuTube. Этим бизнесом заинтересовался производитель шоу «Дом-2»
Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бизнесмен Александр Карманов покупает около 66% видеоплатформы «Руформ», управляющей видеосервисом RuTube и системой дистрибуции видео Pladform (позволяет, например, пользователям «ВКонтакте» размещать лицензионный контент).

О готовящейся сделке РБК сообщил сам Карманов. По его словам, сейчас он ждет от холдинга «Газпром-Медиа» отказа от преимущественного права по приобретению доли в «Руформе», после чего — ориентировочно в феврале — сделка будет закрыта. Продавцами выступят Иван Таврин и его партнер, уточнил Карманов. Иван Таврин подтвердил факт переговоров с Кармановым, отказавшись от дальнейших комментариев. Директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая от комментариев отказалась.

Платформа «Руформ» была создана весной 2016 года. Тогда холдинг «Газпром-Медиа» объявил о приобретении 33,3% в системе дистрибуции видеоконтента Pladform. При этом «Газпром-Медиа» передал компании свой видеосервис RuTube. Сейчас учредителями ООО «Руформ», согласно информации ЕГРЮЛ, являются «Газпром-Медиа», кипрская Relidor Developments Ltd и гендиректор компании Армен Гулинян (около 0,1%). Иван Таврин является бенефициаром Relidor Developments Ltd. Он инвестировал в Pladform еще до создания СП с «Газпром-Медиа». В 2015 году в интервью РБК Таврин, на тот момент гендиректор «МегаФона», отвечая на вопрос про свою долю в Pladform, подтверждал: «Я действительно инвестировал и инвестирую в какие-то бизнесы. Но у меня нет ни одного бизнеса, где я имею контрольную долю». Вложение в Pladform Таврин расценивал как финансовую инвестицию.

Партнером Таврина по инвестициям в Pladform, как указывали «Ведомости», является его знакомый Георгий Чумбуридзе, один из основателей компании Innova, занимающейся локализацией глобальных многопользовательских онлайн-игр. Связаться с Чумбуридзе не удалось.

Текущую стоимость «Руформ» Александр Карманов оценивает в 3 млрд руб., подчеркивая, что она может в будущем увеличиться на порядок. В 2017 году выручка по РСБУ ООО «Руформ» достигла, согласно данным базы СПАРК, почти 1,3 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 96,3 млн руб., чистая прибыль — почти 97 млн руб.

Скромный результат

Аудитория RuTube, задумывавшегося при создании как отечественный аналог YouTube, сейчас невелика. В октябре 2018 года хотя бы раз в день видесервисом на десктопах пользовались, по данным Mediascope, не более 293 тыс. россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. На мобильных устройствах в тех же городах это были 189 тыс. человек. Для сравнения: аналогичные показатели YouTube — 7,7 млн и 3 млн россиян.

Чем известен Александр Карманов

Основной бизнес Александра Карманова — Евразийский трубопроводный консорциум: в его головной компании бизнесмену принадлежит 95%, Дмитрию Дзюбе — 5%. Но он также известен как телепродюсер, тесно связанный с «Газпром-Медиа». Принадлежащая Евразийскому трубопроводному консорциуму студия «Солярис Промо Продакшн» производит для входящего в «Газпром-Медиа» канала ТНТ знаменитое реалити-шоу «Дом-2».

Вместе с «Газпром-Медиа» Александр Карманов владеет и телеканалом «ТНТ Music». До декабря 2017 года Карманову и его партнерам принадлежали и 25% Comedy Club Production, еще одного ключевого поставщика контента для ТНТ.

В конце прошлого года «Газпром-Медиа» выкупил 25% Comedy Club Production, доведя свою долю до 100%. За этот и другие активы, связанные с продюсерской студией Александра Карманова, «Газпром-Медиа» заплатил 7 млрд руб.

Чем известен Иван Таврин

Ивану Таврину принадлежит телевизионный холдинг ЮТВ, который управляет каналами «Муз ТВ», «Ю» и Disney. Кроме того, ЮТВ выступает собственником 75% «СТС Медиа», в который входят СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids. Но, как сообщали «Ведомости», сейчас Таврин продает свою долю в «СТС Медиа» банку ВТБ и Национальной медиа группе (среди активов — РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия»).

Таврин — основной владелец холдинга «Выбери радио», управляющего региональными радиостанциями. В ноябре Таврин закрыл сделку по покупке группы Gallery, второго после Russ Outdoor оператора наружной рекламы в России. Бизнесмен обсуждает консолидацию этого рынка и изучает возможность покупки Russ Outdoor, сообщал РБК.

Таврин — бывший партнер Алишера Усманова. В конце прошлого года Таврин стал единоличным владельцем ЮТВ, лишившись миноритарной доли в USM Holdings Ltd, управлявшей на тот момент активами Усманова.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: RuTube , «Газпром-Медиа» , Иван Таврин , ЮТВ , «СТС Медиа» , Gallery
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