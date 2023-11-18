Момент взрыва первой ступени ракеты SpaceX.Видео
Появилось видео момента взрыва первой ступени ракеты SpaceX
Первая ступень сверхтяжелой ракеты SpaceX Starhip — Super Heavy — взорвалась спустя несколько секунд после отделения от корабля.
Позже в ходе трансляции, которую вела SpaceX, было объявлено, что связь со Starhip потеряна.
Это был второй тестовый полет Starship. Первый прошел 20 апреля, тогда первая ступень не смогла вовремя отделиться от корабля и взорвалась. Как позже уточнили в SpaceX, ее уничтожили специально, так как возникли проблемы с двигателями и ракета начала терять высоту.
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