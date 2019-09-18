Rambler Group подала в суд на «Одноклассники»

Rambler Group судится с Mail.Ru Group из-за нелегальных трансляций матчей Английской премьер-лиги в «Одноклассниках». По словам истца, администрация сети просит слишком много времени на удаление контента в досудебном порядке

Входящее в Rambler Group ООО «Рамблер интернет холдинг» в конце августа подало в Мосгорсуд иск к ООО «Мэйл.Ру Груп», структуре Mail.Ru Group, о защите авторских и (или) смежных прав в интернете. Первая беседа по этому делу назначена на 27 сентября, следует из электронной базы Мосгорсуда.

В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент. Такое определение о принятии обеспечительных мер Мосгорсуд принял еще 13 августа: Роскомнадзору было поручено ограничить доступ к 15 сайтам, незаконно, по мнению Rambler Group, транслирующих матчи Английской премьер-лиги. О том, что Rambler Group приобрела эксклюзивные права в России на Английскую премьер-лигу, стало известно еще в апреле.

Среди сайтов-нарушителей был указан и https://ok.ru — принадлежащая Mail.Ru Group сеть «Одноклассники».

После этого Роскомнадзор должен был уведомить об обеспечительных мерах хостинг-провайдеров, те — обратиться к владельцам сайтов с требованием удалить спорный контент, а если этого так и не произошло, страницы сайтов должны были заблокировать операторы связи. В случае с «Одноклассниками» пришлось бы заблокировать всю сеть — она для шифрования трафика использует протокол https, что делает невозможным заблокировать отдельную страницу. В реестре нарушителей авторских прав, который ведет Роскомнадзор, адрес https://ok.ru не значится.

После принятия обеспечительных мер правообладатель, как того требует закон, подал иск к нарушителю.