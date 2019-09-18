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Технологии и медиа ,  
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Rambler Group подала в суд на «Одноклассники»
Rambler Group судится с Mail.Ru Group из-за нелегальных трансляций матчей Английской премьер-лиги в «Одноклассниках». По словам истца, администрация сети просит слишком много времени на удаление контента в досудебном порядке

Входящее в Rambler Group ООО «Рамблер интернет холдинг» в конце августа подало в Мосгорсуд иск к ООО «Мэйл.Ру Груп», структуре Mail.Ru Group, о защите авторских и (или) смежных прав в интернете. Первая беседа по этому делу назначена на 27 сентября, следует из электронной базы Мосгорсуда.

В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент. Такое определение о принятии обеспечительных мер Мосгорсуд принял еще 13 августа: Роскомнадзору было поручено ограничить доступ к 15 сайтам, незаконно, по мнению Rambler Group, транслирующих матчи Английской премьер-лиги. О том, что Rambler Group приобрела эксклюзивные права в России на Английскую премьер-лигу, стало известно еще в апреле.

Среди сайтов-нарушителей был указан и https://ok.ru — принадлежащая Mail.Ru Group сеть «Одноклассники».

После этого Роскомнадзор должен был уведомить об обеспечительных мерах хостинг-провайдеров, те — обратиться к владельцам сайтов с требованием удалить спорный контент, а если этого так и не произошло, страницы сайтов должны были заблокировать операторы связи. В случае с «Одноклассниками» пришлось бы заблокировать всю сеть — она для шифрования трафика использует протокол https, что делает невозможным заблокировать отдельную страницу. В реестре нарушителей авторских прав, который ведет Роскомнадзор, адрес https://ok.ru не значится.

После принятия обеспечительных мер правообладатель, как того требует закон, подал иск к нарушителю.

На момент получения уведомления от Роскомнадзора по данной ситуации контент уже был заблокирован, уверяет PR-директор «Одноклассников» Сергей Томилов. По его словам, «Одноклассники» сотрудничают с крупнейшими правообладателями и «всегда открыты к запросам на блокировку контента, нарушающего их права». Всем правообладателям доступна форма, с помощью которой они могут отправить такой запрос, обращения по этой форме оперативно отслеживаются, и то, что нарушает права, удаляется, добавил Томилов.

В Rambler Group подачу иска к Mail.Ru Group объясняют тем, что договориться с «Одноклассниками» не удалось. «Мы были готовы урегулировать отношения в досудебном порядке, как ранее сделали это с почти 500 сайтами, которые также нелегально использовали контент, связанный с Английской премьер-лигой, и проводили встречу с представителями сети, — рассказал директор по связям со СМИ Rambler Group Александр Дмитриев. — Но, после того как в пабликах «Одноклассников» было зафиксировано большое количество нелегальных трансляций матчей, а администрация сети сообщила, что обработка наших заявок на блокировку займет не менее 24 часов, мы решили обратиться за защитой своих интересов в Мосгорсуд».

По мнению Rambler Group, в настоящее время количество нелегально размещаемого в «Одноклассниках» сопутствующего видеоконтента по Английской премьер-лиге «превышает все разумные количества», а отсутствие в соцсети эффективных механизмов банов и блокировки нарушителей делает работу по удалению нелегально размещенных трансляций, хайлайтов, обзоров, записей матчей бессмысленной — они сразу появляются вновь. Истец, по словам Дмитриева, в рамках судебного дела будет «истребовать данные самих стримеров и администраторов групп», в которых есть нелегально размещенный контент Английской премьер-лиги, чтобы привлечь их к ответственности.

И Rambler Group, и Mail.Ru Group в ноябре 2018 года подписали антипиратский меморандум. Но основные его положения заставляют интернет-компании добровольно удалять ссылки в поисковой выдаче на нелегальный видеоконтент. Удаление самого контента регулируется действующим антипиратским законодательством: оно дает правообладателю возможность договориться с нарушителем в досудебном порядке и защитить свои интересы в суде.

Автор: Сергей Соболев
Теги: Rambler, Mail.Ru Group, «Одноклассники», антипиратский закон
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