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Главред «Известий» ушел на работу в Life.ru
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Главред «Известий» ушел на работу в Life.ru
Технологии и медиа, 12:00
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Главред «Известий» ушел на работу в Life.ru
Арсений Оганесян, который руководил редакцией издания с 2016 года, переходит на должность главного редактора Life.ru. Исполняющим обязанности главного редактора «Известий» назначили его заместителя Сергея Коротеева
Арсений Оганесян (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Главред газеты «Известия» Арсений Оганесян, руководивший редакцией последние два года, уходит со своего поста. Исполняющим обязанности главного редактора будет его заместитель Сергей Коротеев. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МИЦ «Известия».

«Мы благодарны Арсению Оганесяну за проделанную работу в должности главного редактора — все это время газета сохраняла лидирующие позиции среди печатных СМИ, оставалась авторитетным и уважаемым изданием», — отметил генеральный директор мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия» Владимир Тюлин.

Оганесян переходит на должность главного редактора Life.ru, сообщил РБК основатель холдинга News Media Арам Габрелянов. ​

Коротеев, отметили в МИЦ «Известия», работает в газете уже давно и «пользуется уважением в коллективе» редакции.

Газета «Известия» входит в МИЦ «Известия» и является одним из ключевых активов холдинга. Помимо газеты в МИЦ входит интернет-портал IZ.ru, круглосуточный телеканал «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ» и «Пятый канал», а также городской телеканал «78».

Проекты Mash и Life.ru одновременно покинули все руководители
Технологии и медиа

Накануне, 17 сентября, проекты Mash и Life.ru покинули все руководители: основатель Telegram-канала Mash Никита Могутин, главный редактор интернет-портала Life.ru Александр Потапов, генеральный директор холдинга News Media Анатолий Сулейманов, который пришел на эту должность в августе 2018-го, а также руководитель проекта LifeCorr Рауль Смыр​.

Потапов отметил, что ​решил покинуть Life из-за того, что руководство отказалось перезапускать платформу как площадку, на которой «каждый смог бы разместить свою статью или видео». Сулейманов рассказал, что вместе с Могутиным, Потаповым и Смыром планирует запустить новый медиапроект.

Авторы: Мария Истомина, Анна Трунина.
Теги: «Известия» , главный редактор
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