Ученые показали возможную модель Земли с других планет

Для создания двухмерной модели американские ученые использовали около 10 тыс. снимков, полученных со спутника. Подобная модель может помочь астрономам оценить, есть ли на экзопланете океаны, облака и ледниковый покров

Фото: NOAA / NASA / AP

Ученые Калифорнийского технологического института создали двухмерную модель того, как могла бы выглядеть Земля для изучающих ее с других планет, пишет журнал Science.

Модель показывает, что могли бы увидеть, глядя на Землю в телескопы, астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет. Для создания изображения ученые использовали около 10 тыс. снимков Земли, полученных NASA со спутника Deep Space Climate Observatory.

Изображения были сделаны на 10 определенных длинах волн в течение 2016—2017 годов. Исследователи сократили их до одного показателя яркости для каждой длины волны — 10 «точек», которые при построении графика с течением времени дают 10 кривых блеска, представляющие то, что мог бы увидеть удаленный наблюдатель, если бы он постоянно наблюдал за экзопланетой Земля в течение двух лет.

Когда ученые проанализировали кривые блеска и сравнили их с оригинальными изображениями, они выяснили, какие их характеристики соответствуют суше и облачному покрову на снимках. После этого они выделили параметр, который больше всего соответствует суше.