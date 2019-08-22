Исследователи показали видео с разрушениями «Титаника» на дне моря

С 2005 года, когда к лежащему на дне Атлантического океана «Титанику» спускался кинорежиссер Джеймс Кэмерон, состояние судна значительно ухудшилось. Об этом говорится в отчетах исследователей, совершивших первое за последние 14 лет «пилотируемое» погружение к «Титанику» на батискафе DSV Limiting Factor компании Caladan Oceanic.

Исследователи отмечают, что лежащий на глубине около 4 тыс. м «Титаник» постоянно подвергается разрушительной коррозии, а также страдает от воздействия глубоководных течений и питающихся металлами бактерий. За прошедшие 14 лет значительная часть останков лайнера, хорошо видных на кадрах, снятых Кэмероном, просто исчезла.

«Наиболее шокируют разрушения на правой стороне офицерской палубы, где располагалась каюта капитана. Ванная капитана — один из любимых энтузиастами «Титаника» образов, но теперь ее уже нет. Провал на этой палубе расширяется, унося с собой каюты, и разрушение будет прогрессировать», — говорит специализирующийся на изучении «Титаника» историк Паркс Стивенсон.

Эколог Лори Джонсон называет одной из главных причин разрушения останков «Титаника» окисляющие металлы бактерии. «Сейчас на «Титанике» больше жизни, чем когда он плавал по поверхности океана», — заявляла она в 2018 году. По подсчетам ученых, бактерии «съедают» по 180 кг металла в день и уже через 20, максимум 50, лет в лежащих на дне останках невозможно будет узнать «Титаник».