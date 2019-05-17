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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы. Об этом сообщается на сайте Google Trends.

Отмечается, что если бы страны начисляли баллы, основываясь на поисковой активности пользователей из других стран, то первое место занял бы представитель Франции Билал Ассани. На втором месте в рейтинге исландская группа Hatari, а третье занимает российский певец Сергей Лазарев. В пятерку лучших также вошли исполнители из Нидерландов и Белоруссии.

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Кто прошел в финал «Евровидения-2019» после второго тура. Фоторепортаж

В пресс-службе Google отметили, что в 2017 году компания правильно предсказала победителя конкурса. В 2018 году победителем стал занявший второе место в рейтинге компании.

Финал «Евровидения» пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Свои композиции представят 26 стран.

Теги: «Евровидение», Google, победитель
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