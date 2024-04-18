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Эксклюзив

Shkulev Media купил долю в онлайн-сервисе психологии

Издающий StarHit и Maxim холдинг купил долю в онлайн-сервисе психологии
Издатель «Вокруг света» и StarHit купил 30% в онлайн-сервисе психологических услуг «Поговорим.online». Shkulev Media планирует инвестировать более 100 млн руб. в проект на растущем рынке, который оценивается в 40 млрд руб. в год
Фото: Pixel-Shot / Fotodom / Shutterstock
Фото: Pixel-Shot / Fotodom / Shutterstock

Shkulev Media Holding Виктора Шкулева, издающий журналы Marie Claire и «Вокруг света», а также сайты Woman.ru, StarHit и The Girl, купил долю в сервисе психологических услуг «Поговорим.online». Об этом РБК сообщил представитель холдинга.

Доля Shkulev Media Holding после закрытия сделки составляет 30%. Еще по 35% у его сооснователей Нигины Абаевой и Виктора Гайдая. Сумма сделки не раскрывается, однако, по словам представителя холдинга, инвестиции Shkulev Media в проект в ближайшей перспективе превысят 100 млн руб.

Интерес к проекту в Shkulev Media Holding объясняют ростом сегмента рынка психологических консультаций в формате онлайн. «По оценке менеджмента «Поговорим.online», сегодня рынок онлайн-психологии составляет порядка 40 млрд руб., а потенциал — в десять раз больше», — говорят в компании.

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Фото:Daniel Suhre / shutterstock

Проект, как ожидают в Shkulev Media Holding, дополнит медийный портфель компании, сейчас представленный «тематическими и экспертными сайтами в области моды, красоты, лайфстайл, психологии, медицины, городскими порталами, журналами и другими активами».

Сервис «Поговорим.online» специализируется на предоставлении видеоконсультаций психологов. Проект получил масштабное распространение в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Сейчас у компании помимо профильного портала функционируют два офлайн-центра в Москве, а также школа психологии и бизнес-консультирования.

Сейчас в Shkulev Media Holding входит пул тематических сайтов развлекательной направленности, в числе которых Woman.ru, StarHit, The Girl, My Decor и Maxim Online, сеть городских порталов (включает «Фонтанку» и екатеринбургский E1), журналы Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света» и телегид «Антенна-Телесемь». По собственным данным холдинга, суммарная аудитория его интернет-проектов составляет 123 млн уникальных посетителей в месяц.

В марте 2022 года из бизнеса Shkulev Media Holding вышла американская медиагруппа Hearst: ей принадлежали 20% компании. Совместно с Hearst холдинг издавал в России журнал Elle. После выхода западных акционеров Shkulev Media сначала закрыл печатную версию журнала, объяснив это уходом ключевых рекламодателей, а потом объявил о полном завершении проекта.

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